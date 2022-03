Tornano a vivere insieme a circa un mese dall’annuncio della rottura: “Hanno cambiato idea”; i fan della coppia sono al settimo cielo.

Una notizia che era arrivata come un fulmine a ciel sereno. Attraverso i social, la coppia aveva annunciato la fine del loro amore, dopo ben 16 anni. Una rottura che ha spezzato il cuore ai fan di tutto il mondo, increduli per la separazione di una delle coppie più amate di sempre. Ebbene, a quanto pare c’è stato un ritorno di fiamma!

A poco più di un mese dall’annuncio della rottura, i due sono tornati a vivere insieme! Secondo quanto dichiarato da un amico della coppia a HolliwoodLife, “hanno cambiato idea e lui è tornato a casa”. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

Circa un mese fa l’annuncio della rottura, ora tornano a vivere insieme: pace fatta?

A gennaio avevano annunciato la fine del loro amore, durato ben 16 anni: “la coppia ha sofferto gli strappi e i cambiamenti di questo periodo pieno di trasformazioni e ha deciso di separare la proprie vite con dignità e onestà”, avevano scritto sui social Jason Mamoa e Lisa Bonet. I due attori avevano deciso di separarsi dopo 16 anni di amore, di cui 5 di matrimonio. Qualcosa, però, è cambiato.

“Jason è tornato a casa circa due settimane fa, ci stanno riprovando sul serio, e stanno lavorando sulle cose che non hanno funzionato perché entrambi hanno investito moltissimo nella loro relazione». Queste le parole della fonte molto vicina alla coppia. Parole che riempiono il cuore dei fan di tutti il mondo, felicissimi all’idea di rivedere insieme una coppia che ha sempre fatto sognare.

Felicissimi anche i figli della coppia, Lola, 14 anni e Nakoa-Wolf, di 13 anni, eccitati per la notizia e super felici di riavere il papà a casa. ” Tutti adesso sperano che si sia trattato solo di un momento di pausa e che le cose si risolvano per il meglio”. Non possiamo che augurarci lo stesso!