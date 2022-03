Vite al Limite, perde più di 100kg: vederla oggi vi lascerà senza parole

Vite al Limite, un percorso straordinario: perde più di 100kg! Vederla oggi vi lascerà tutti senza parole, non riuscirete a crederci!

Il percorso di vita dei pazienti che decidono di recarsi nella clinica di Houston per affidarsi nelle mani e nelle cure del dottor Nowzaradan, non è mai semplice. Nel corso delle diverse stagioni del programma ‘Vite al limite‘ abbiamo potuto seguire storie tutte diverse che presentavano percorsi piuttosto complessi.

La clinica di Houston specializzata per pazienti in forse obesità, si dedica al percorso di rinascita di quanti abbiano la forte necessità di rimettersi in gioco e riprendere in mano le redini della propria vita. E’ questo il caso della protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi. La paziente in questione a causa dello stato di forte obesità, era ormai impossibilitata a vivere una vita normale. I suoi 340kg e più, erano ormai un grosso limite alla vita di tutti i giorni. Così, una forte presa di coscienza le permette di poter dare una vera e propria svolta alla sua vita. Assistiamo alla sua storia a Vite al Limite, dove possiamo ammirare la sua rinascita: perde più di 100kg, vederla oggi vi lascerà a bocca aperta!

Vite al Limite, perde più di 100kg: oggi è così, sbalorditivo

L’abbiamo conosciuta ed abbiamo ascoltato la sua storia nella quarta stagione di Vite al Limite. Vi ricordate di Teretha? La sua storia ha toccato tutti, lasciandoci sin dall’inizio senza parole.

Vittima di molestie subita da bambina da parte di suo zio, la allora Teretha bambina trova rifugio nell’unica cosa che sembra darle conforto, il cibo. Purtroppo però, a lungo andare il cibo ha messo in pericolo la vita di Teretha, che ormai in età adulta era arrivata a pesare 340kg. Qualcosa però cambia, e Teretha decide di dire basta alla sua dipendenza, vuole riprendere in mano la propria vita e così si impegna con tutte le forze per avere una ‘seconda possibilità’.

Si rivolge così al dottor Nowzaradan, sperando che quella potesse essere la sua possibilità di svolta. Si affida così alle cure della clinica, segue accuratamente l’alimentazione per perdere peso così da sottoporsi all’intervento chirurgico. E così, nel giro poco più di un anno, Thereta ha una nuova vita e ben 100kg in meno. Siete curiosi di vederla oggi? Eccola, totalmente diversa da come l’abbiamo vista per la prima volta in tv.

Oggi Thereta, che con grande dedizione ha scelto di dare una svolta alla propria vita, è una donna nuova! Non trovate che il suo percorso sia stato davvero impressionante?