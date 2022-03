Amici 21, “Non posso ammetterti al serale”: doccia gelata, poi accade l’impensabile

Durissimo colpo per l’allievo di Amici 21: secondo l’insegnante, non potrà partecipare al serale; il colpo di scena, però, è dietro l’angolo.

Nel daytime di oggi 2 marzo, abbiamo assistito ad un momento molto difficile per un allievo: l’insegnante che l’ha voluto nella scuola gli ha comunicato la sua decisione di escluderlo dal serale.

Parliamo di Giò Montana, giovane cantante originario di Milano che ha già vinto un disco d’oro con Sole a mezzanotte e con vari singoli disponibili su Sportify nonostante non abbia mai studiato canto.

Era stata Anna Pettinelli a dargli un banco e a volerlo nella sua squadra, ma a quanto pare ha cambiato idea: “Non posso ammetterti al Serale con due singoli. Purtroppo sulle cover sei deficitario. Diventa un problema di schieramenti. La squadra deve essere allo stesso livello, se c’è un anello più debole mette a rischio la permanenza degli altri”. Inoltre, la Pettinelli ritiene Montana troppo emotivo anche quando si esibisce nei suoi brani. Lui ha ammesso di sentirsi insicuro, ma ciò sarebbe dovuto al fatto di essere entrato da pochissimo e di sentirsi quindi inesperto rispetto al resto della classe.

La coach però ha ribadito che da lui si aspettava altro ed ha quindi confermato la sua decisione. Vediamo allora come ha reagito Giò e cosa è successo dopo.

Amici 21, Anna Pettinelli elimina Giò Montana dal serale: cosa ha fatto Rudy Zerbi

Come prevedibile, Giò è caduto in un profondo sconforto e si è sfogato in casetta con i compagni: “Ma che ca..mi ha fatto entrare a fare? Mi ha fatto entrare per gioco, per dire facciamo dei casting e occupiamo quel banco. Se troviamo un fenomeno bene sennò lo buttiamo fuori. Ho sbagliato a venire. Sono venuto qui a fare figure di m..a con un minimo di seguito già. Mi sono bruciato”.

Alla notizia, anche gli altri ragazzi sono rimasti increduli, ma ad un certo punto LDA gli ha detto che loro, con Calma e Luigi, erano stati convocati nella scuola. Ad attenderli c’era Rudy Zerbi, il quale si era già scontrato giorni fa con la collega proprio riguardo a Montana. “La differenza tra noi adulti e insegnanti, ma nella vita in generale, e voi ragazzi è il fatto che noi siamo qui per prenderci delle responsabilità. Ti chiedo se ti sei chiesto perché vieni scaricato così perché significa non volersi prendere delle responsabilità. Non mi piace quando è così e uno viene scaricato. Il regolamento mi concede la possibilità di dare un banco fino all’ultimo giorno”, ha detto Rudy ai ragazzi.

Zerbi ha espresso chiaramente di non essere d’accordo con la scelta della collega ed ha annunciato di voler dare a Giò un’altra possibilità: “Da questo momento ufficialmente hai un banco, da questo momento sei nella mia squadra esattamente come loro. A una condizione: prima della puntata di domenica voglio vederti studiare giorno e notte. Impegnato al massimo. Se nell’ultima puntata darei i risultati che spero tu possa dare non solo terrai il banco ma ti darò anche la maglia del Serale”.

Certamente Giò si sarà sentito sollevato dall’offerta di Zerbi, non resta che continuare a seguire Amici per scoprire come proseguirà la sua avventura nella scuola!