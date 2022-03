Avete notato quel tatuaggio di Mahmood? Ecco cosa significa

Avete notato anche voi quel tatuaggio di Mahmood? Ne ha diversi sul corpo ma questo cattura l’attenzione, ecco cosa significa

Vincitore di Sanremo per ben due volte a distanza di pochi anni, Mahmood è sicuramente uno dei cantanti più in voga dal momento. Insieme a Blanco, i due hanno spopolato con il brano ‘Brividi’, portando di fatti in questa edizione del Festival di Sanremo 2022 un brano vincente che ha immediatamente conquistato il pubblico. Insieme i due parteciperanno all’Eurovision Son Contest 2022.

La prima vittoria a Sanremo per Mahmood avviene il con brano ‘Soldi’. Il giovane cantante aveva tratto ispirazione per questo brano da una storia un po’ delicata, quella della sua famiglia ed in particolare il rapporto con suo papà che ha abbandonato la sua famiglia quando lui aveva solamente 5 anni. Ad oggi però il loro rapporto come lo stesso cantante ha fatto sapere qualche tempo fa, va bene. I due si sono chiariti. Il concetto di famiglia per Mahmood è sempre stato molto chiaro e soprattutto molto importante, di fatti è legatissimo alla sua famiglia così come alla sua cultura.

Lo abbiamo visto in tv, e spulciando poi in giro sul suo canale Instagram, tra i vari scatti abbiamo notato la presenza di alcuni tatuaggi sul suo corpo. Uno in particolare ci ha colpito. Lo avete notato anche voi? Scopriamo cosa significa il tatuaggio di Mahmood.

Mahmood, avete notato il tatuaggio? Cosa significa

Mahmood ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Ammesso che ognuno di questi abbia una significato ce ne è stato uno in particolare che ha catturato la nostra attenzione e quella dei fan del noto cantante.

Stiamo parlando del triangolo che Mahmood si è tatuato sul polso sinistro. Che significato ha per il cantante? Quello che in molti non sanno è che centra con la sua famiglia.

Ebbene, come detto poc’anzi.. Ogni tatuaggio ha dietro una storia, un significato. Ed è questo il caso del tatuaggio che Mahmood ha sul polso. Che significato ha quel triangolo? Quel simbolo non è altro che una ‘A’ che sta a richiamare l’iniziale del suo nome (Alessandro) e quello dei suoi genitori, mamma Anna e suo papà Amed. E voi lo sapevate?