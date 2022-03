Martedì 1 Marzo è andata in onda l’ultima puntata di Lea-un nuovo giorno, ma com’è finito? Colpo di scena: nessuno l’avrebbe mai detto.

Se fino a questo momento, Lea-un nuovo giorno aveva regalato delle puntate imperdibile, sappiate che l’ultima andata in onda Martedì 1 Marzo è stata letteralmente impressionante. Ricca di colpi di scena, la puntata finale dell’amatissima fiction di Rai Uno ha regalato delle emozioni incredibili.

In concomitanza con la terza puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai Uno è andata in onda l’ultimo ed imperdibile appuntamento di Lea-un nuovo giorno. A distanza di quattro settimane dal suo inizio e dall’incredibile successo riscontrato sin da subito, la fiction saluta il suo pubblico. Ci sarà una seconda stagione? Al momento, non abbiamo notizie certe! Quello che, però, è certo è che il suo seguito è stato davvero clamoroso. E il suo pubblico sarebbe ben contento di poter vedere un prosieguo. In attesa di conferme, scopriamo com’è finito Lea-un nuovo giorno. Siete curiosi di saperlo anche voi?

Colpo di scena: com’è finito Lea-un nuovo giorno, clamoroso!

Come tutte le altre, anche quest’ultima puntata di Lea-un nuovo giorno è stata suddivisa in due episodi. E, come raccontato anche nel nostro articolo delle anticipazioni, si concentrava principalmente sul Lea, Anna, Marco ed Arturo. Scopriamo insieme cos’è successo. E, soprattutto, com’è finito.

Il primo episodio di quest’ultima puntata si intitola ‘Segreti di famiglia’, vede Marco e Lea molto vicini, soprattutto quando il giudice respinge la loro richiesta di prendere in affidamento Koljia. La coppia, com’è giusto che sia, subirà un durissimo colpo. Ed è per questo motivo che si avvicinerà parecchio. Nel frattempo, però, Arturo – che dopo la rottura con Anna ha scelto di allontanarsi e di accettare la proposta di un suo amico – incontra Anna, attuale compagna di Marco, in ospedale. L’incontro, però, non sarà dei migliori. La donna, infatti, rivela ad Arturo di essere incinta. Una notizia decisamente incredibile, ma che Marco però aveva tenuto nascosto alla stessa Lea.

Dal titolo ‘Segni di speranza’, il secondo episodio di Lea-un nuovo giorno ha visto terminare il ‘triangolo’ tra Anna, Marco e Lea. Quest’ultima, dopo aver scoperto che la compagna del suo ex marito è incinta, si scaglierà contro di lui pesantemente, rinfacciandogli di averla ancora una volta ingannata. La situazione, molto presto, precipita. Dopo il confronto con il suo ex marito, Lea va a parlare con Anna, ma lei avrà un distacco della placenta. La gravidanza, quindi, sarà compromessa? Chi lo sa! Nel frattempo, però, l’infermiera capisce di non amare più Marco, ma di essere follemente innamorata di Arturo.

Vi sareste mai immaginati un colpo di scena del genere?