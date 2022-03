Damiano dei Maneskin, così non l’avevate mai visto: caschetto e capelli biondi, irriconoscibile!

Ora che è una star del rock, i look di Damiano dei Maneskin non passano mai inosservati, ma l’avevate visto mai visto con i capelli biondi?

Nel giro di pochi anni, Damiano David e gli altri componenti dei Maneskin sono diventati delle icone mondiali della musica rock. Dalla loro partecipazione a X Factor nel 2017 ad oggi, la band romana ha collezionato traguardi incredibili: merito del loro talento e delle loro personalità in grado di attirare anche chi non è appassionato del loro genere musicale.

Ad esercitare un fascino incredibile sulle fan, più di tutti è Damiano David, leader del gruppo, che anche in quanto a look sa sempre come stupire. Le sue trasformazioni, sempre all’insegna del glamour, non passano mai inosservate.

In perfetta sintonia con la sua visione genderless della moda, è solito sfoggiare outfit di qualunque tipo: jumpsuit trasparenti, body sgambati, tacchi, in questi anni ci ha abituati davvero a tutto.

Da vero artista, poi, sperimenta spesso tagli e colori di capelli sempre nuovi: corti, lunghi, a caschetto, mossi, mullet cut. Damiano colpisce sempre nel segno, ma quanti di voi l’hanno mai visto prima di X Factor?

Damiano dei Maneskin con i capelli biondi: l’immagine vi farà sgranare gli occhi

Uno dei suoi ultimi look a far discutere è stato il taglio cortissimo con cui era apparso nel video del brano Mamma mia. Anche in quell’occasione, il web si divise tra chi lo preferiva con la chioma un po’ più lunga e coloro a cui non dispiaceva affatto in questa nuova veste.

Vi assicuriamo però che lo scatto spuntato sui social tempo fa ha davvero dell’incredibile: in questa immagine che lo ritrae insieme alla bella Victoria prima di X Factor, Damiano è senza trucco e porta i capelli lunghi, mossi e con delle sfumature bionde, quasi platino. Anche Victoria appare diversa: capelli rossi e mossi, senza frangetta.

Una versione totalmente inaspettata dei due musicisti ma soprattutto di Damiano: a voi piace così il cantante? A noi sembra sempre super affascinante!