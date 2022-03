Ricordate Edoardo Costa? Che fine ha fatto oggi dopo l’addio alla tv

Ricordate anche voi Edoardo Costa? Scopriamo insieme che fine ha fatto oggi l’attore dopo il suo addio alla tv: ha cambiato vita!

Che fine ha fatto oggi Edoardo Costa? Siamo certi che in tantissimi vi siete fatti questa domanda. Anche perché, parliamoci chiaro, il successo dell’attore è stato spudorato dall’inizio. Ed è proprio per questo motivo che in tanti sono curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita dopo l’addio al piccolo schermo.

Nato a Varese nell’Agosto del 1967, Edoardo Costa inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1988. Scoperto da un talent scout, il giovanissimo Costa inizia la sua carriera da modello e da attore. Il successo in Italia arriverà qualche anno più tardi del suo debutto. Dopo aver preso parte ad alcune serie tv straniere, Edoardo arriva nel nostro bel paese. E si fa apprezzare in diverse serie tv nazionali. Come dimenticarlo, ad esempio, ne ‘Un posto al sole’, ‘Medico in Famiglia’ e tantissime altre. Da diversi anni a questa parte, però, Edoardo Costa ha detto definitivamente addio al mondo della tv. Ebbene. Che fine ha fatto oggi? Siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. Ed abbiamo scoperto che la sua vita è fortemente cambiata.

Che fine ha fatto oggi Edoardo Costa?

Attore di successo, Edoardo Costa è stato uno dei protagonisti indiscussi di diverse serie televisive. Come dimenticarlo, ad esempio, nei Riccardo Moretti in Vivere. Recentemente, vi abbiamo raccontato di Veronika Logan e di Silvana Canale, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? Dando uno sguardo sul web, sembrerebbe che la sua ultima partecipazione in video risalga esattamente nel 2019 nel film ‘General Commander’, ma com’è cambiata la sua vita oggi?

Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sul quale tra l’altro è attivissimo e seguitissimo, sembrerebbe che Edoardo Costa abbia completamente cambiato vita. Salutati per sempre i riflettori, sembrerebbe che l’attore si stia dedicando ad una nuova passione: la meditazione! E, sul suo canale social ufficiale, non perde occasione di poter condividerla con i suoi sostenitori. Le sorprese, però, non sono affatto terminate. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che abbia lasciato l’Italia. E si sia stanziato all’estero.

Vi piacerebbe rivederlo?