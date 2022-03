Forse non l’avete notato, Melissa Satta è apparsa in un videoclip musicale di due famosi artisti

Forse non ci avete fatto caso ma Melissa Satta è apparsa in un famoso videoclip musicale di due grandi artisti: sapete dirci in quale?

Abbiamo avuto modo di conoscere Melissa Satta in questi anni. L’abbiamo vista in tanti programmi televisivi in ruoli diversi, come conduttrice, co-conduttrice, valletta, modella. La showgirl è nata a Boston perchè allora i suoi genitori si erano trasferiti per lavoro.

Dopo il diploma al liceo classico, si trasferisce a Milano per iscriversi alla Iulm, ma sembrerebbe che non abbia mai preso il titolo per iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è iniziata lavorando come modella. Aveva solo 16 anni. Adesso è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato e tutti la conoscono. Forse non tutti sanno però questo dettaglio che stiamo per dirvi. Come accennato in alto, la Satta è apparsa in un videoclip di una canzone di due grandi artisti: ecco quale.

Melissa Satta è una showgirl bellissima e piena di talento. Era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi. Ha lavorato dapprima come modella, allora aveva appena 16 anni. Nel 2003 partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto classificandosi seconda ed ottenendo la fascia di Miss Extrema.

La popolarità è arrivata quando è stata scelta come velina mora a Striscia la notizia. Sul bancone del noto tg satirico l’abbiamo vista dal 2005 al 2008. Dopo questa esperienza, si sono spalancate le porte dello spettacolo. Ha fatto parte del cast di numerosi programmi tv. L’abbiamo vista in veste di conduttrice, valletta, modella, co-conduttrice, opinionista e ospite. Come vi abbiamo già accennato, c’è un dettaglio della sua carriera che forse non tutti conoscono. La showgirl è apparsa nel videoclip musicale di due grandi artisti: per caso sapete dirci quale?

Come potete osservare dallo scatto in alto, Melissa Satta è apparsa nel videoclip del brano In The Town si Gabry Ponte e Sergio Sylvestre pubblicato nel 2017. Un brano pazzesco cantato da due grandi artisti. Ascoltando il singolo e vedendo il videoclip è impossibile non notarla.