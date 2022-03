Avevate mai visto il fratello di Michelle Hunziker? Hanno ben 13 anni di differenza, ma il loro è un legame davvero speciale: ecco chi è.

Non c’è proprio nulla da dire: Michelle Hunziker è tra i volti più amati della televisione italiana. Recentemente in onda con ‘Michelle Impossibile’, l’amatissima conduttrice si è confermata ancora una volta una vera e propria forza della natura. Non c’è nulla che la bella Hunziker non sappia fare. Ed è proprio per questo motivo che il suo successo è spietato.

Da anni sul piccolo schermo nostrano, Michelle Hunziker vanta di una carriera impressionante. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la simpaticissima svizzera è amatissima da tutto il pubblico italiano. Se, però, vi chiedessimo se conoscete ogni minima sfaccettatura sul suo conto, voi ci sapreste dare una risposta positiva? Molto probabilmente, no! Forse non tutti lo sanno, infatti, ma la Hunziker non è affatto figlia unica, bensì ha un fratello di circa 13 anni più grande di lei. A tal proposito, voi l’avete mai visto? Proprio recentemente, la conduttrice ha ricevuto una splendida sorpresa proprio da lui che non si sarebbe mai immaginata. Eccolo qui, notate la somiglianza?

Avete mai visto il fratello di Michelle Hunziker?

Ancora prima di ritornare in prima serata con uno show tutto nuovo e tutto al femminile, Michelle Hunziker si è lasciata andare ad una piacevolissima intervista nello studio televisivo di Silvia Toffanin. È proprio in quest’occasione che, molto probabilmente per la prima volta, la conduttrice non solo ha parlato della sua carriera, rivelando di aver rinunciato ad Hollywood, della sua famiglia e della sua imminente separazione da Tomaso Trussardi, ma ha avuto la possibilità di ricevere una piacevolissima sorpresa da suo fratello.

Sapevate, infatti, che Michelle Hunziker avesse un fratello maggiore? Lui si chiama Harold ed è più grande di lei di circa 13 anni. I due, nonostante l’enorme differenza d’età, hanno un rapporto davvero speciale. “Sono orgogliosissima di lui. È sempre stato l’esempio maschile positivo nella mia vita. Quando io ero piccola, lui era il mio papone. Facevamo insieme ogni cosa”, ha descritto la Hunziker il legame con lui. Rivelando che, ancora adesso, il loro rapporto non è cambiato affatto. E che nei momenti cruciali della sua vita, lui c’è sempre.

Seppure minima, la somiglianza c’è. Insieme alla loro mamma, sono davvero splendidi. Non credete?