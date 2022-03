GF Vip, Davide Silvestri accusa Lulù dopo la nomination: “Per il c*** non mi prendi”

GF Vip, Davide Silvestri dopo la nomination accusa Lulù di strategia: “Sono ancora nero, per il c*** non mi prendi”.

Lunedì 28 febbraio c’è stata una nuova puntata del GF Vip. Manca sempre meno, la finalissima è vicina. Al momento ci sono già due finaliste, Delia Duran e Lulù. La diretta si è aperta concentrando l’attenzione sulle discussioni che ci sono state in settimana.

In particolare gli scontri sono frequenti tra le donne della casa. Sono proprio loro, come ha ribadito più volte Signorini le protagoniste di questa edizione. Quando è arrivato il momento delle nomination, dopo che c’è stato un televoto flash ed è uscito Alessandro Basciano, i concorrenti hanno scelto chi mandare al televoto. Delia Duran e Lulù hanno dato il nome in confessionale. Quando il conduttore ha dato i nomi dei nominati, non è stato difficile scoprire chi aveva nominato chi. Davide Silvestri è al televoto e ha capito di essere stato votato da Lulù. Dopo la puntata, il concorrente l’ha criticata più volte.

GF Vip, Davide Silvestri dopo la nomination accusa Lulù: “Sono ancora nero, per il c*** non mi prendi”

Dopo il colpo di scena con il televoto flash in cui a lasciare la casa è stato Alessandro Basciano, ci sono state le nomination. Giovedì rischiano l’eliminazione Davide Silvestri, Giucas Casella, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Antonio Medugno.

Davide ha subito capito di essere stato votato da Lulù e non ha negato di non aspettarsi il suo voto. Subito dopo la puntata ne ha parlato più volte e al mattino, chiacchierando con Giucas, ha accusato Lulù di strategia.

L’attore ha detto che è arrabbiato, non tanto per la nomination in sè: “No comment, non voglio commentare perchè sono ancora nero”, e Giucas ha esclamato: “E’ strategia“, “Certo, però per il c*** non mi prendi, basta. Se mi nomini tra 10 giorni, dici va beh si può fare, salvo Barù, ma adesso… ‘io non nomino più te’, non me lo dire e io lo accetto”. Il paragnosta ha poi fatto intendere che Lulù ha pensato bene ai suoi movimenti, perchè come detto da Davide più volte lei potrebbe essere la vincitrice, ma Giucas non ne è convinto. Davide ha poi concluso: “Non mi dire non ti nominerò più, non mi dire ti voglio bene, questo no”.