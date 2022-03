GF Vip, “Tu e Biagio non riesco a vedervi insieme”: Davide senza giri di parole con Miriana

Davide Silvestri dà la sua opinione a Miriana Trevisan sul rapporto che la gieffina ha instaurato con Biagio D’Anelli al GF Vip.

Nei quasi sei mesi trascorsi nella casa del GF Vip 6, Davide Silvestri ha dimostrato di essere senza dubbio un concorrente molto interessante: la sua personalità analitica e lucida gli hanno permesso di conquistare gran parte del pubblico che ad oggi vede in lui un potenziale vincitore.

Ovviamente, a giocare a suo favore è anche il talento artistico che lo ha portato ad animare tanti momenti nella casa con imitazioni, scenette e quant’altro. Definito da alcuni un ‘giocatore’, il biondo attore non ha mai nascosto di voler vincere come tutti, ma ciò non toglie che il suo lato umano ed emotivo sia venuto fuori in più di un’occasione.

Tra le caratteristiche che sicuramente gli appartengono, c’è quella di non avere peli sulla lingua quando è chiamato ad esprimere il suo pensiero e, pur rimanendo sempre educato ed elegante, non ha mai ceduto a facili ipocrisie.

Non è accaduto neanche con Miriana Trevisan, alla quale ieri in piscina ha detto chiaramente come vede il suo rapporto con Biagio D’Anelli.

GF Vip, Davide dice la sua su Biagio e Miriana: la reazione della showgirl

Dopo il feeling naufragato prima del tempo con Nicola Pisu, l’ex ragazza di Non è la Rai è stata conquistata da D’Anelli poco dopo che questi è entrato al GF Vip. I due si sono scambiati baci e coccole e quando c’è stata l’uscita di lui, si sono scambiati la promessa di vivere il loro amore al di fuori del gioco.

In un paio di puntate abbiamo visto l’opinionista entrare nella casa per farle una sorpresa e i due sembrano effettivamente molto presi l’uno dall’altra. E’ naturale quindi che la bella gieffina stia facendo ora il conto alla rovescia per poterlo rivedere e in queste settimane non ha negato di pensare a lui molto spesso.

Mentre si trovavano a bordo piscina con Giucas, la Trevisan ha chiesto a Silvestri cosa ne pensasse del rapporto tra lei e D’Anelli. “Non vi vedo”, ha risposto lapidario l’attore. Lei, però, convinta del legame nato nei giorni in cui Biagio era nella casa, ha ribadito di sentire la profondità del sentimento che li unisce: “Lui per me è un dono, mi sta veramente dando sé stesso”. “Non riesco a vedervi”, ha confermato Davide.

Secondo voi, la sensazione del buon Silvestri è giusta o Miriana non sta sbagliando a riporre la sua fiducia in questo amore?