Riconoscete l’attrice? Abbiamo amato il suo personaggio nella soap opera Il Segreto e la sua uscita di scena ha amareggiato tutti.

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo seguito per 8 anni e ben 12 stagioni. In Italia è stata trasmessa dal 2013 fino al 28 maggio 2021. Una data che i telespettatori non dimenticheranno perchè ha segnato la fine della telenovela.

Con un finale altrettanto difficile da digerire, ma allo stesso tempo profondo, perchè Francisca Montenegro dopo la morte rivela il ‘segreto’, ovvero il suo amore eterno per Raimundo Ulloa. Nell’ultima puntata Puente Viejo è stato distrutto dalla bombe che Don Filiberto aveva messo e con il paese sono morti anche gli abitanti. E’ passato meno di un anno da quando la soap opera è terminata, ma non possiamo dimenticare i protagonisti. Abbiamo amato in modo diverso tutti i personaggi, dalla prima stagione all’ultima. In alto vi abbiamo mostrato la foto di un’attrice che ha fatto da centro della telenovela per tanto tempo e ha poi lasciato il suo personaggio, spiazzando i telespettatori. Negli anni ha cambiato il suo look: oggi la riconoscete?

Ne Il Segreto l’attrice ci ha conquistato: l’uscita di scena del suo personaggio ha spiazzato tutti

Dalla prima stagione all’ultima, la soap opera Il Segreto ci ha lasciato con il fiato sospeso. Abbiamo amato tutti i personaggi, buoni e cattivi e ovviamente abbiamo apprezzato gli attori che li hanno portati in scena.

Come vi abbiamo sopra accennato, nello scatto in alto è fotografata un’attrice che ci ha conquistato nelle telenovela. Il suo personaggio è stato centrale ed è stato il protagonista di una delle primissime stagioni. Negli anni ha cambiato totalmente look e oggi si mostra così: la riconoscete? E soprattutto sapete dirci quale personaggio ha interpretato?

Nello scatto è fotografata Megan Montaner, attrice spagnola che ne Il Segreto ha interpretato Pepa Balmes Aguirre Castro. Nella telenovela ha vestito i panni di una levatrice e si innamora di Tristan. Ma questo amore è da sempre ostacolato da una forte presenza, la madre dell’uomo, Donna Francisca. Il sogno si avvera, Tristan e Pepa si sposano, ma appena dopo il matrimonio, tutto si rompe, lo sposo viene ucciso.

Megan ha fatto parte del cast de Il Segreto dal 2011 al 2012 e l’abbiamo vista nel 2014. La sua uscita di scena ha amareggiato i telespettatori, ma in questi anni abbiamo avuto il piacere di vederla in altri film e serie tv.