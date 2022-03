La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Kal-Elle: “Non posso più nasconderle”

La dottoressa Pimple Popper, Kal-Elle ha raccontato il suo incubo alle telecamere del programma: cos’è successo, storia choc.

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia davvero pazzesca! Raccontata nel corso della prima edizione de La dottoressa Pimple Popper, la bella Kal-Elle ha lasciato impressionato tutti i telespettatori. Scopriamo insieme il perché.

Così come Diane, Kel-Elle ha ha deciso di partecipare al programma di Real Time e di chiedere aiuto alla dottoressa Pimple Popper per risolvere un problema che la tormentava da anni. Nato uomo, ma diventata donna, si è resa conto di non poter essere perfettamente in pace col suo corpo fin quando non risolveva quello che, ai suoi occhi, non la rendeva ancora perfetta. Un incubo davvero pazzesco, da come si può chiaramente comprendere. E che ha spinto, quindi, la donna a chiedere aiuto. “Non posso più nasconderle”, ha detto Kal-Elle alle telecamere del programma. Spiegando, quindi, quanto questo suo problema le condizionava fortemente la vita, ma soprattutto il suo sentirsi donna. Inutile dire che Sandra Lee è stata per lei una vera e propria manna dal cielo. Appena capita e vista la situazione, la dermatologa ha immediatamente provveduto, ottenendo un risultato incredibile. Scopriamone di più.

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Kal-Elle: davvero incredibile!

Alle telecamere del programma, Kal-Elle ha raccontato la sua storia, ha spiegato di essere nata uomo, ma di essere diventata donna ad età matura ed ha svelato il problema che l’ha spinta a partecipare al programma di Real Time. Stiamo parlando proprio delle vene varicose! Kal-Elle, purtroppo, non si sentiva affatto a suo agio con le sue gambe, proprio come Anthony con la sua enorme massa dietro al collo. Ed è per questo che ha voluto chiedere aiuto alla dottoressa Lee.

Quello che, però, Kal-Elle non sa è che le vene che lei ha sempre definito ‘varicose’ non sono altro che vene a ragno, che possono essere completamente rimosse con la scleroterapia. Questo consiste nell’iniettare una soluzione all’interno dei capillari che li rendi appiccicosi tanto da permettere al corpo di assorbirli insieme.

Un risultato davvero grandioso, vero?