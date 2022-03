Lol-chi ride è fuori 2, quando sono disponibili le ultime puntate?

In molti si chiedono quando escono le ultime puntate di LOL-chi ride è fuori 2: manca davvero pochissimo e scopriremo il nome del vincitore.

Era il momento che tanto attendevamo: LOL-chi ride è fuori 2 è finalmente ritornato su Prime Video. A distanza di poco meno di un anno dal successo riscosso dalla sua prima edizione, il comedy show di Amazon è ritornato con dei nuovi e travolgenti episodi.

Giovedì 24 Febbraio, come in molti sapranno, sono usciti i primi 4 episodi di LOL-chi ride è fuori 2. Seppure all’interno del teatro sia trascorso poco meno della metà del tempo, tutti i comici scelti hanno saputo regalare delle gag davvero incredibili. Al momento, si conta una solo eliminata: Alice Mangione. Gli ammoniti, invece, sono tantissimi. Stiamo parlando proprio di Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Tess Masazza, Diana Del Bufalo, Maria De Biase, Virginia Raffaele, Mago Forest, Corrado Guzzanti. A questo punto, però, ci chiediamo: chi sarà il vincitore? E, soprattutto, quando saranno disponibili le ultime puntate?

Quando usciranno le ultime puntate di LOL-chi ride è fuori 2?

Vi sono piaciute queste prime quattro puntate di LOL-chi ride è fuori 2? A noi si, tantissimo! Ancora una volta, il comedy show di Prime Video si dimostra una vera e propria forza della natura. Sarà per il cast scelto o per l’originalità del format, fatto sta che Lol continua ad conquistare tutti. Chi sarà, secondo voi, il vincitore? Appurato che, in questi primi quattro episodi, c’è stata una sola eliminazione, siete curiosi di sapere chi vincerà?

In attesa di scoprire chi vincerà questa seconda edizione di LOL, c’è un’altra domanda che tutti i suoi appassionati si stanno ponendo in questi ultimi giorni: quando usciranno le nuove puntate? A quanto pare, sembrerebbe che al ‘duello’ finale manchino solo altri due episodi. Ecco. Quando è possibile vederli? Allacciate le cinture: manca davvero pochissimo! Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il finale di stagione sia disponibile a partire da Domani, Giovedì 3 Marzo. Molto presumibilmente, quindi, dalla mezzanotte di questa sera, tutti gli appassionati di LOL possono gustarsi le sue ultime puntate.

Noi non vediamo l’ora, voi?