Veste i panni di Niko Poggi nella soap opera Un Posto al Sole, lui è Luca Turco: sapete con chi è fidanzato? Resterete senza parole!

Un Posto al Sole è la Soap Opera che dal 1996 spopola su Rai 3. Ambientata a Napoli, si può dire che dal suo primo esordio nell’Ottobre di quell’anno ad oggi, non abbia mai perso un colpo. Quasi 26 anni dalla primissima messa in onda, ed i telespettatori non perdono un episodio dell’amatissima soap.

Attorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini, la Soap Opera ha riscosso un enorme successo. All’interno del cast di Un Posto al Sole figurano volti giunti in un secondo momento e che hanno occupato poi la scena per lunghissimo tempo altri invece che hanno davvero fatto la storia della soap opera. E’ questo il caso di Luca Turco, che in Un Posto al Sole veste i panni di Niko Poggi.

Luca Turco comincia giovanissimo a recitare, aveva solamente 9 anni quando ha cominciato a recitare in Un Posto al Sole. Ma cosa sappiamo di lui? E’ originario di Torre Del Greco ed ha 30 anni. E’ un grande amante della musica, dei viaggi e stando a spulciare il suo profilo Instagram, potremmo dire che è un grande amante della fotografia. Il suo soggetto preferito nelle foto? La sua fidanzata! Sapete con chi è fidanzato Luca Turco? Questo retroscena vi lascerà a bocca aperta.

Con chi è fidanzato Luca Turco? Il retroscena che pochi conoscono

Fanno entrambi parte del cast di Un Posto al Sole, ed entrambi recitano nella saop dai primissimi anni. Nei panni di Niko Poggi e Rossella Graziani, i due hanno fatto coppia nella soap qualche anno prima mentre oggi invece, da ormai 5 anni fanno coppia fissa nella vita reale. Con chi è fidanzato quindi Luca Turco? Ormai sembra chiaro, è proprio lei Giorgia Gianetiempo.

L’amore tra i due è nato sul set, da 5 anni sono ormai inseparabili e si amano più che mai. Sono molto uniti, Luca e Giorgia vivono insieme a Napoli. Profumo di nozze in giro? Per il momento non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale, i due vivono la loro storia d’amore condividendo insieme la quotidianità ed il set. Vi piacciono insieme?