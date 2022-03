Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina sono una coppia della nuova edizione: avete visto cos’è successo tra di loro?

Le coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista sono Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Cristina con Mattia. I protagonisti sono stati scelti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici dagli esperti e poi messi insieme.

Poco prima del sì si sono visti per la prima volta. E’ stato un incontro spiazzante per tutti, ma col passare delle ore insieme qualcosa è cambiato. La tensione si è sciolta e la complicità, non per tutti, si è fatta sentire. Una delle coppie che sicuramente sta mostrando di trovarsi molto in sintonia sono Mattia e Cristina. Se all’inizio la sposa è stata assalita dai dubbi e dai timori, pian piano si è sciolta e ha trovato un’armonia con lo sposo. Ma cos’è successo tra i due subito dopo il pranzo nuziale?

Mattia e Cristina di Matrimonio a prima vista: cos’è successo dopo il pranzo nuziale

Cristina e Mattia sono una coppia di Matrimonio a prima vista. Mentre lo sposo quando ha visto la donna è rimasto particolarmente colpito dalla sua bellezza, Cristina ha avuto una prima impressione diversa. Nel dietro le quinte ha pianto dicendo che fuori non l’avrebbe mai guardato.

Ma si è trattato di pochi istanti, perchè già durante il servizio fotografico tutto sembrerebbe essere cambiato. Il pranzo nuziale è stato molto bello, e l’imbarazzo era forte. Ora i due sposi si trovano in viaggio di nozze in Costiera Amalfitana. Ma cos’è successo tra i due?

Abbiamo visto che c’è un interesse diverso rispetto alle altre coppie. Mattia mentre erano sulla terrazza ha palesato più volte il fatto di volerla abbracciare, di volerla vicina. Anche Cristina si è molto avvicinata allo sposo, con dolcissimi gesti e parole. Tra i due nella prima notte di nozze non è successo nulla, Mattia ha detto che non sarebbe giusto, perchè non sarebbe una cosa spontanea ma forzata dalla situazione. Tra i due c’è una certa sintonia, come proseguirà il viaggio?