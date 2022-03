Sasha Sabbioni è una delle concorrenti della nuovissima edizione di Pechino Express prossima ad andare in onda, cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme

Il ritorno di Pechino Express sul piccolo schermo nel 2022 è attesissimo. Il 10 Marzo andrà in onda la nuovissima stagione del noto programma che presenta un cast tutto nuovo e molto interessante. Fra questi ci sarà anche lei, Sasha Sabbioni.

Come ben sappiamo, la partecipazione al programma in onda su Sky e condotto da Costantino della Gherardesca, prevede che si partecipi al gioco facendo coppia con un compagno. In questo caso, per Sasha sarà come sentirsi a casa perché a fare coppia con lei sarà la sua mamma, Natasha Stefanenko. Mamma e figlia insieme sfideranno le altre coppie facenti parte del cast che tappa per tappa cercheranno di giungere alla vittoria finale. Ma cosa sappiamo di Sasha? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla nuova concorrente!

Chi è Sasha Sabbioni: tutto sulla concorrente di Pechino Express 2022

Sasha Sabbioni insieme alla sua mamma Natasha Stefanenko, saranno la coppia Madre-Figlia parte del cast della nuova edizione di Pechino Express 2022. Cosa sappiamo della giovanissima concorrente?

Nata nel 2000 ad Ancona, Sasha è figlia come anticipato di Natasha Stefanenko e di Luca Sabbioni. Quanto a bellezza, si può dire che questa sia intrisa nel DNA di famiglia, Sasha è davvero bellissima. Come la sua mamma, anche lei ha calcato qualche passerella intraprendendo la carriera da modella. Non solo modella però. Sasha ha coltivato i suoi studi ed ha coltivato la sua passione per lo sporto.

Sasha parla fluentemente l’inglese ed il russo. Ha studiato dapprima a Los Angeles per poi tornare in Italia ed iscriversi all’Università per conseguire gli studi in Economics and Management presso l’Università Cattolica di Milano. Nel contempo, oltre alla passione per la moda, Sasha è una grandissima amante del nuoto, che pratica a livello agonistico. Ha un legame molto forte con la sua famiglia, alla quale tiene particolarmente e con la quale è molto complice. Il rapporto con la sua mamma è simbiotico e pertanto molto forte. Come la stessa Sasha scrive nella didascalia di una foto postata su Instagram in cui è in compagnia della sua mamma: “Complicità. Sì, la complicità è ciò che ci caratterizza e sarà il nostro punto di forza” – e noi non vediamo l’ora di vederle insieme madre e figlia in questa nuova avventura!