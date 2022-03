Avete mai visto Simona Ventura da giovanissima? Di tempo ne è passato, ma com’è cambiata in tutti questi anni? Da restarne impressionati.

È amatissima, Simona Ventura! Entrata a far parte del mondo dello spettacolo da giovanissima, l’amata conduttrice nostrana ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in men che non si dica. E, ad oggi, è uno dei volti più apprezzati e voluti dal pubblico italiano.

Nata a Bentivoglio il 1 Aprile del 1965, Simona Ventura, dopo aver iniziato a lavorare in altro ambito estraneo al mondo dello spettacolo, compie il suo esordio sul piccolo schermo nostrano all’età di 20 anni. È proprio nel 1985 che, per la prima volta in assoluto, prende parte ad una trasmissione televisiva nelle vesti di concorrente. E, qualche anno più tardi, partecipa a Miss Muretto, ottenendone la fascia, Miss Italia ed anche a Miss Mondo. Dopo questa ‘breve’ parentesi da modella, Simona Ventura approda sui canali Mediaset. E, da quel momento, inizia il suo incredibile cammino verso il successo. Ad oggi, la conduttrice è un volto amatissimo della televisione italiana. E vanta di un curriculum piuttosto intenso. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Oggi è bellissima, non c’è che dire, ma vediamo com’è cambiata in tutto questo tempo? Vi assicuriamo: ne resterete davvero impressionati.

Simona Ventura da giovanissima: l’avete mai vista? Da restarne innamorati

Aveva poco più di 20 anni quando, per la prima volta in assoluto, Simona Ventura si faceva conoscere dal pubblico italiano come concorrente di ‘W le donne’, trasmissione condotta da Amanda Lear ed Andrea Giordana su Rete Quattro. Da quel momento, la carriera della conduttrice ha preso letteralmente il volo. Sia come modella, ma anche come conduttrice, la splendida Ventura ha ampiamente dato sfoggio della sue potenzialità. Ed ha conquistato tutti immediatamente. Certo, di momenti bui ce ne sono stati, ma la Ventura ha sempre saputo dimostrare il suo valore. Se vi chiedessimo se voi l’avete mai vista da giovanissima, ci sapreste dare una risposta?

Ad oggi, il fascino di Simona Ventura non può assolutamente passare inosservato. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Siamo riusciti a rintracciare un video che ce la mostra nel 1988, qualche tempo dopo la sua partecipazione a Miss Mondo, nel corso di una sua intervista al Maurizio Costanzo Show. Com’è cambiata in tutti questi anni? Beh, resterete davvero impressionati: non è affatto cambiata! Eccola qui:

Quello che, ad oggi, ci sembra essere diverso è solo il colore dei capelli. Per il resto, Simona Ventura è sempre splendida. Siete d’accordo con noi?