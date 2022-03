Sono i figli di un amatissimo volto della tv italiana: li avete riconosciuti? Guardateli con attenzione: la somiglianza è impressionante.

Siete riusciti a riconoscerli questi due giovanissimi e aitanti ragazzi? Se guardate con attenzione lo scatto in questione, vi assicuriamo, non farete affatto fatica a capire di chi stiamo parlando. Anche per la somiglianza tra loro e il papà è davvero impressionante.

Conduttore di successo e volto amato della tv italiana, il protagonista di questo nostro articolo è tra i Vip più apprezzati di Instagram. Con un profilo attivissimo e super seguito, la colonna portante di tantissimi programmi di successo vanta di un clamore davvero pazzesco. È proprio qui che, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa con la sua famiglia virtuale. E non perde occasione di poter mostrarsi nella sua quotidianità. Qualche giorno fa, proprio come ha fatto un po’ di tempo fa Gianni Morandi, ha condiviso una foto in compagnia dei suoi figli. Loro si chiamano Giacomo e Gabriele. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbiano scelto una strada professionale completamente diversa da quella del loro papà. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: voi siete riusciti a riconoscerli? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Sono i figli di un amato volto tv: lo riconoscete?

Se Gerry Scotti e suo figlio sono identici, la somiglianza tra questi due giovanissimi ragazzi e il loro papà è davvero impressionante. Anche noi siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo visto questo tenerissimo ritratto di famiglia sulla nostra bacheca social. Siete riusciti a riconoscere chi sono? Come dicevamo, loro sono i figli di un amato volto della tv.

Conduttore di successo, Ezio Greggio è tra i volti più amati della televisione italiana. D’altra parte, la sua simpatia e ilarità non può assolutamente passare inosservata. Forse non tutti lo sanno, ma l’amatissima colonna portante di Striscia la notizia ha due splendidi e giovanissimi figli. I tre hanno un rapporto davvero speciale. E il buon Greggio, appena può, non perde occasione di poterli mostrare sui social.

Di che cosa si occupano Giacomo e Gabriele?

Appurato che la somiglianza tra padre e figli è davvero spietate, siete curiosi di sapere di che cosa si occupano? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due giovanissimi ragazzi abbiano intrapreso due strade artistiche completamente differenti tra loro. Gabriele, a quanto pare, non risiede in Italia, bensì a Londra ed è un attore. Giacomo, di cui abbiamo pochissime notizie a disposizione, è uno scrittore.

Sono davvero splendidi insieme, vero?