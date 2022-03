Stefania De Francesco interpreta Katia in Un posto al sole: chi è e dove abbiamo già visto l’attrice

In Un posto al sole interpreta il personaggio di Katia Cammarota: chi è Stefania De Francesco e dove abbiamo già visto l’attrice.

Un posto al sole è una soap opera italiana in onda dal 1996. Da 25 anni ci accompagna e in ogni puntata le sorprese e i colpi di scena sono tanti e sempre inaspettati. La trama è ambientata a Napoli e si concentra sulle vicende e sulla vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Tutti i personaggi sono molto amati dai telespettatori. Sono tanti quelli che ci hanno lasciato, ma negli anni ci sono stati anche grandi ritorni.

Negli ultimi tempi c’è stato il ritorno di un personaggio del tutto inaspettato, parliamo di Katia Cammarota, la mamma di Nunzio ed ex compagna di Franco Boschi. Adesso si trova alla terrazza insieme agli altri protagonisti. Katia sta cercando di recuperare il rapporto con suo figlio. L’attrice che interpreta la donna è Stefania De Francesco. Scopriamo chi è e dove l’abbiamo già vista.

Un posto al sole, Stefania De Francesco è Katia: dov’è nata l’attrice, studi e dove l’abbiamo già vista

Stefania De Francesco è l’attrice che interpreta in Un posto al sole il personaggio di Katia Cammarota, la mamma di Nunzio ed è l’ex compagna di Franco Boschi. E’ tornata da qualche settimana nella soap opera, ma in passato l’abbiamo vista più volte. Il suo ritorno è avvenuto dopo la partenza di Angela per motivi di lavoro, compagna di Franco. Ma cosa sappiamo di lei?

L’attrice è nata a Torre Del Greco nel 1973. Dopo il diploma di operatrice turistica, frequenta il Laboratorio Teatrale di Claudio Palma e di Roberto Soldatini. Studia canto e solfeggio all’accademia “A.M.S.E.” diretta dal maestro Antonio Tumolo. E’ attiva anche a teatro e dal 1996 ha recitato e cantato in numerose opere e musical. Ha recitato al cinema in Ribelli per caso, Luna rossa, Il resto di niente e in Odissiana.

La De Francesco ha fatto parte del cast di film anche sul piccolo schermo come in Turbo, La squadra e in Un posto al sole. Entra a far parte del cast della soap opera nel 2007 ma nel corso degli anni ha lasciato il personaggio di Katia per farvi ritorno a periodi.