Le anticipazioni della puntata di Doc del 10 Marzo ci svelano dei guai in arrivo per Andrea Fanti: spunta fuori una verità ‘scomoda’.

A distanza di più di una settimana dalla messa in onda della quinta puntata e il clamoroso stop di sette giorni fa, Doc è ritornato ad appassionare i suoi telespettatori. E l’ha fatto con un appuntamento davvero choc.

Il pubblico di Doc-nelle tue mani attendeva con ansia questo momento. E così, dopo lo stop della settimana scorsa per via dell’inizio della guerra tra Russia ed Ucraina che ha sconvolto un po’ tutti i palinsesti televisivi, il bell’Andrea Fanti è ritornato su Rai Uno con un appuntamento impressionante. L’avete seguito anche voi ed adesso non vedete l’ora di sapere cosa succederà nel prossimo che andrà in onda Giovedì 10 Marzo? Ebbene. Le anticipazioni che siamo riusciti a rintracciare sul web ci fanno chiaramente comprendere che quella sarà una puntata imperdibile. A quanto pare, infatti, verrà a galla una verità piuttosto ‘scomoda’, che metterà a repentaglio la carriera da primario di Fanti. Capiamone insieme qualche cosa in più.

Doc-nelle tue mani del 10 Marzo, anticipazioni choc: cosa accadrà

Se pensavate di aver visto di tutto fino a questo momento, vi sbagliavate di grosso: la puntata di Doc-nelle tue mani di Giovedì 10 Marzo sarà impressionante. Ecco le sue anticipazioni.

Oltre al fatto che, da quanto si legge, lo staff medico dell’Ambrosiano sarà messo a dura prova con un caso che riguarda un ragazzo sordocieco, sembrerebbe che salterà fuori una verità piuttosto clamorosa su Andrea Fanti. Non sappiamo di che cosa si tratti nel particolare, sia chiaro. A quanto pare, però, sembrerebbe che, una volta scoperta, Riccardo sarà in crisi. Sia chiaro: sembrerebbe che non sia affatto l’ultimo colpo di scena di questa puntata. Ed il suo protagonista, ancora una volta, sarà il buon Fanti, ma anche Cecilia Tedeschi. A quanto pare, quest’ultima verrà a scoprire qualcosa di molto compromettere sul conto di Andrea, tanto da potergli mettere a repentaglio la sua carriera da primario. Davvero incredibile, soprattutto ora che il medico era felice di indossare nuovamente questi panni.

Una puntata choc, oseremmo dire, che non ci perderemo affatto. Voi?