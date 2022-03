Giovedì 3 Marzo andrà in onda la quarantaseiesima puntata del GF Vip, quali sono le sue anticipazioni? Eccole nel dettaglio: da non perdere.

Pensavate che arrivando quasi agli sgoccioli del gioco le ultime dirette del GF Vip sarebbero state calme? Vi sbagliavate di grosso! E la diretta del 28 Febbraio ce ne ha dato la prova! Badate bene, però: sembrerebbe che i colpi di scena non siano affatto terminati qui.

La sesta edizione del GF Vip è giunta quasi alle battute d’arresto! Mancano poco meno di due settimane, infatti, alla proclamazione della vincitrice o del vincitore di quest’anno. Chi sarà, secondo voi, il successore di Tommaso Zorzi? Al momento, è ancora tutto da scoprire! In attesa, però cerchiamo di capire cosa accadrà nella diretta del GF Vip di Giovedì 3 Marzo. Quali sono, infatti, le anticipazioni di questa quarantaseiesima diretta? Facciamo un po’ il punto della situazione insieme.

GF Vip, puntata del 3 Marzo: le anticipazioni, cosa accadrà stasera in diretta

Seppure siano passati pochissimi giorni dall’ultima diretta del GF Vip, si può dire chiaramente affermare che nella casa di Cinecittà è accaduto davvero di tutto. A partire da uno scontro tra Lulù e sua sorella Clarissa fino ad uno sfogo di Davide Silvestri nei confronti della giovanissima Selassié, gli animi si fanno sempre più tesi in previsione della finale. Ed è giusto che ci vuole davvero poco per far scoppiare qualche piccola discussione o incomprensione. Capiamone di più e scopriamo quali saranno le anticipazioni della puntata del GF Vip di Giovedì 3 Marzo.

Si sono sempre difese e sono state l’una accanto all’altra, ma la linea della vita di Jessica ha particolarmente infastidito Lulù, che – insieme a Miriana e Manila – si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti di sua sorella. Stasera avranno modo di chiarire? Ce lo auguriamo! Nel frattempo, la giovane Selassié è stata vittima di piccolo incidente, ma lei ha addirittura rivelato di non volere essere in puntata. Non crediamo che sia possibile una cosa del genere, ma siamo certi che Lulù sarà in diretta più bella che mai. Inoltre, anche Antonio è stato protagonista di un doloroso sfogo in queste ore. E, senza alcun dubbio, si analizzerà molto più da vicino la sua storia. E la sua paura. Infine, occhio ai nominati: stasera il televoto è abbastanza popolato, ma solo uno di loro uscirà. Ci sarà una doppia eliminazione? Molto probabilmente, si! Per avere la conferma, però, dobbiamo aspettare ancora un po’. Nel frattempo, ecco chi sono i nominati di stasera:

Chi uscirà ad un passo dalla finale, secondo voi?