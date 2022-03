Antonio ha sposato Giorgia a Matrimonio a prima vista: che lavoro fa lo sposo

Matrimonio a prima vista, Giorgia e Antonio sono sempre più affiatati: sapete che lavoro fa lo sposo?

Abbiamo conosciuto le coppie della nuova edizione di Matrimonio a Prima vista. Il format che in questi anni ha avuto un successo incredibile, non delude le aspettative dei telespettatori. Il team di esperti formato da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno scelto i protagonisti tra oltre duemila candidati.

Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina sono le tre coppie. Adesso parliamo della prima coppia citata e di quanto successo fino ad ora tra di loro. Sin dall’inizio abbiamo visto che la complicità è cresciuta. Se il primo incontro e il primo incrocio di sguardi non è stato così entusiasmante, subito dopo tutto è cambiato in positivo. Dopo la cerimonia è giunta l’ora di partire per il viaggio di nozze e arrivare sulle Dolomiti. L’affinità c’è sempre stata anche se tra i due è evidente che c’è quella complicità in amicizia, e bisogna quindi vedere di andare oltre. Ma cosa sappiamo di loro? Sapete che lavoro fa lo sposo?

Matrimonio a prima vista, Giorgia e Antonio: che lavoro fa lo sposo

Antonio e Giorgia sono una coppia di Matrimonio a prima vista. Dopo il sì e dopo il pranzo nuziale sono partiti per il viaggio di nozze. Hanno riso, si sono divertiti, si sono scambiati anche qualche bacio. Dobbiamo dire che sono apparsi subito molto affiatati.

Durante la cena, entrambi hanno notato dei ‘dettagli’ nel loro rapporto. Sia Antonio che Giorgia hanno compreso che sono molto complici, ma al momento è più una complicità in amicizia. La stessa sposa ha poi detto che ha questo rapporto con i suoi amici, che certamente ci deve essere anche con la persona al suo fianco ma bisogna anche andare oltre. Staremo a vedere cosa succederà nel corso di queste settimane. Ma cosa sappiamo di loro? In un nostro articolo vi abbiamo riportato cosa fa nella vita Giorgia, ma sapete che lavoro fa lo sposo?

Antonio è un rappresentate di farmacia, ma è anche un istruttore di equitazione, sport che ha praticato a livello agonistico in passato. Come lui stesso ha dichiarato, ripete ai suoi allievi che l’equitazione non è solo uno sport ma anche un aiuto per la vita.