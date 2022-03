È stata tra le ballerine più talentuose di Saranno Famosi: la sua vita dopo 21 anni è cambiata radicalmente, eccola oggi!

Diciamoci la verità: Amici è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Giunto alla sua ventunesima edizione, il talent di Maria De Filippi è andato in onda per la prima volta nel lontano 2001. E da quel momento ha macinato sempre più successi.

In onda dal 2001, la prima edizione di Amici, come in molti ricorderanno, si intitolava Saranno Famosi. E ha dato la possibilità a tantissimi giovanissimi talenti di poter perseguire la propria passione per il canto, la danza e la recitazione. Il vincitore di quell’anno, come ricorderete, è stato Dennis Fantina. Oltre a lui, però, la scuola è stata popolata da tantissimi concorrenti. Tra questi, c’era anche lei: una delle ballerine più talentuose di Saranno Famosi. In molti, senza alcun dubbio, la ricorderanno. E altrettanto in tantissimi sono coloro che vogliono avere qualche notizia in più su di lei. A distanza di più di 20 anni dalla sua partecipazione al programma ed esordio nel mondo dello spettacolo, l’abbiamo rintracciata su Instagram. Ed abbiamo constatato che, ad oggi, la sua vita è cambiata, proprio come uno dei suoi storici compagni di scuola. Ecco perché.

Era tra le ballerine più talentuose di Saranno Famosi: dopo 21 anni è cambiata

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Claudia Mannoni, tra le più giovani e talentuose ballerine di Saranno Famosi. Arrivata fino alla fase finale del programma, la danzatrice non è riuscita ad accaparrarsi la vittoria, ma è riuscita ugualmente a cavalcare l’onda del successo. Dopo il talent di Maria De Filippi, infatti, ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi di successo.

Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che dopo Saranno Famosi la Mannoni ha cavalcato l’onda del successo, siete curiosi di sapere com’è la sua vita oggi? Ebbene. Dopo 21 anni, sembrerebbe che sia fortemente cambiata. Seppure la sua passione per la danza sia sempre rimasta la medesima, Claudia oggi è mamma e moglie a tempo pieno. Eccola, guardate com’è diventata:

Non c’è bisogno di dire nulla: Claudia è sempre splendida. Vi piacerebbe rivederla?