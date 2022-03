Beautiful, arriva una magnifica notizia: l’annuncio è di poche ore fa

Beautiful, arriva una magnifica notizia per i fan e telespettatori della soap opera: l’annuncio è di poche ore fa.

Intrighi complicati e colpi di scena a non finire. Si, parliamo della trama di Beautiful, la soap opera che tiene incollati alla tv telespettatori di tutto il mondo, da ormai tantissimi anni. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, al centro della trama c’è il clamoroso tradimento di Liam e Steffy, che hanno trascorso una notte di passione insieme. Al momento nessuno ne è a conoscenza, ma ne vedremo delle belle… Nel frattempo, sul canale social ufficiale della soap è arrivato un annuncio meraviglioso.

Una notizia bellissima per i fan della soap, che è la più seguita al mondo. Nelle scorse ore, il cast di Beautiful ha festeggiato un importantissimo anniversario: i 35 anni della soap! Era il marzo del 1987, infatti, quando in America è stata trasmessa la prima puntata in assoluto di Beautiful. “35 anni e ancora tante cose devono accadere”, si legge sul profilo Instagram ufficiale di “The bold and The Beautiful” ( è questo il titolo originale della soap). Curiosi di scoprire la bella notizia annunciata poche ore fa? Vi sveliamo tutto!

Splendida notizia per i telespettatori di Beautiful: l’annuncio sui social

Un enorme torna col numero 35 e tanti sorrisi. È così che il cast di Beautiful ha festeggiato il 35 esimo anniversario dell’amatissima soap opera, partita nel 1987. Nel nostro Paese è arrivata qualche anno dopo, nel ’90, ma in poco tempo è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori. Attraverso il canale Instagram ufficiale della soap, è stato annunciato che marzo sarà il mese in cui si celebrerà questo importante anniversario: non mancheranno, quindi, video e foto ricordo, che ripercorreranno i momenti salienti e i colpi di scena che ci hanno emozionato nel corso degli anni. Ma non è tutto!

Proprio nell’ultimo post condiviso sui social, è arrivata una meravigliosa notizia per i fan della serie televisiva: “Bold and Beautiful è stato ufficialmente rinnovato per altri due anni!”. Una notizia che ha fatto impazzire i telespettatori, che non hanno esitato ad esprimere la loro gioia attraverso i commenti. A proposito di social, date un’occhiata allo scatto condiviso… notate qualcosa di strano?

Ebbene, tra i tanti attori presenti in foto, i fan hanno notato in particolare Jack Wagner! Si tratta dell’interprete di Nick Marone, personaggio che ha fatto parte del cast dal 2003 al 2012. Un personaggio amatissimo che in molti vorrebbero rivedere in scena: è tornato solo per la puntata dell’anniversario o ci saranno piacevoli sorprese? Staremo a vedere! Intanto, tantissimi auguri Beautiful!