Sapete come ha avuto inizio la carriera di Marina Tagliaferri? Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi.

Attrice e doppiatrice italiana, Marina Tagliaferri è molto amata. E’ diventata nota per la partecipazione alla soap opera Un posto al sole dove, dal 21 ottobre 1996 al 29 ottobre 2008 e dal 14 giugno 2011 in poi, interpreta il ruolo di Giulia Poggi.

Nella serie Giulia è un’assistente sociale e lavora in un centro d’accoglienza. Ex moglie di Renato, madre di Angela e di Niko, quest’ultimo è stato adottato quando era un bambino. Negli ultimi tempi si è trasferita in terrazza dove vive insieme agli altri protagonisti. Marina veste i panni di questo personaggio in maniera impeccabile e per questo è anche uno dei più amati dai telespettatori. La sua carriera è ricchissima e non si ferma ad Un posto al sole. Ha lavorato al cinema, in televisione e a teatro. Ma conoscete i suoi esordi?

Marina Tagliaferri, come ha avuto inizio la carriera dell’attrice: era giovanissima

E’ diventata nota grazie ad Un posto al sole, dove dal 1996 interpreta Giulia Poggi, un’assistente sociale che lavora in un centro d’accoglienza. Ha vestito questo ruolo fino al 2008, per poi farvi ritorno e non lasciarlo più nel 2011.

L’attrice nella sua carriera ha interpretato numerosi personaggi in film e serie tv, come in Arrivederci e grazie, Mignon è partita, Senza pelle, S.P.Q.R 2000 1/2 anni fa al cinema e in televisione in Inverno al mare, Disperatamente Giulia, Non siamo soli, I ragazzi del muretto 2 e 3, Caro maestro 2, Un prete tra noi, I delitti del cuoco, Che Dio ci aiuti e in tanti altri ancora. Marina Tagliaferri è oggi un’attrice famosa e molto amata dai telespettatori, ma sapete come ha avuto inizio la sua carriera?

Ebbene, sembrerebbe che, dopo il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, ha svolto inizialmente un’intensa attività teatrale con grandi compagnie tra cui Amleto nel 1974, Il vantone, Misura per misura, Il ventaglio, Liolà, Otello, Il ritorno di Casanova. Nel 1996, come sappiamo e abbiamo più volte ribadito, è entrata a far parte del cast della soap opera italiana Un posto al sole e adesso il suo personaggio è tanto amato.