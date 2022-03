Com’era Sabrina Ferilli da giovane: il tempo sembra non essere passato

Ricordate com’era Sabrina Ferilli da giovane? Il tempo per lei sembra proprio non essere trascorso: eccola in un vecchio scatto del passato

Bellezza e sensualità fanno parte di lei, Sabrina Ferilli è sicuramente una delle donne italiane più belle del mondo. Una vera e propria showgirl italiana che ha di volta in volta ha salito i gradini del successo.

Doppiatrice, attrice, modella, Sabrina Ferilli è uno dei volti più amati nel mondo dello spettacolo. Una vera icona, la cui bellezza possiamo dirlo.. Non è mai svanita. L’abbiamo ritrovata nei panni di giudice nei talent condotti da Maria De Filippi, è risaputo che le due siano molto amiche. E recentemente l’abbiamo poi vista in tv, sul palco di Sanremo. Si può dire che Sabrina Ferilli si sia ‘fatta da sola’. La sua forza di volontà, la sua bellezza, la tenacia e la sua ironia le hanno permesso di ottenere un grandioso successo. Oggi come allora è sempre bellissima, ma la ricordate agli esordi? Com’era Sabrina Ferilli da giovane?

Sabrina Ferilli da giovane, la ricordate in questo spot? Com’era e come è cambiata

Una bellezza mediterranea ricca di fascino, Sabrina Ferilli ancora oggi incanta tutti. Agli esordi della sua carriera, che risalgono all’incirca alla fine degli anni ’80, l’attrice romana ha iniziato come doppiatrice della miniserie La Bugiarda. Di lì in poi ha cominciato a far carriera anche come attrice sul piccolo schermo con commedie, fiction e cinepanettoni. La ritroviamo poi come giudice al talent di Amici. Quello che però in molti hanno forse dimenticato, è che la Ferilli ha preso parte anche ad alcuni spot pubblicitari verso la fine degli anni 80. Ve la ricordate Sabrina Ferilli da giovane?

Questo scatto vi ricorderà sicuramente qualcosa. Qui Sabrina Ferilli era impegnata nello spot pubblicitario per Chiquita. Quanto tempo è passato da quel momento vero?

Sebbene però sia trascorso da allora molto tempo, si può dire che la bellissima attrice romana non abbia perso né il suo splendore né la sua ironia. Caratteristica fra l’altro che la contraddistingue, perché come lei stessa ha sempre ammesso l’ironia ed il sorriso fanno da sempre parte di lei!