Antonella Ruggiero è stata la storica voce dei Matìa Bazar, ma che fine ha fatto oggi? La sua vita dopo anni dal suo ‘addio’ al gruppo.

Tutti li amano e davvero in tantissimi conoscono a memoria le loro canzoni! Stiamo parlando proprio dei Matìa Bazar, famoso gruppo musicale italiano costituitosi nel 1975.

Tra i tantissimi gruppi musicali e i cantanti che hanno reso unica e speciale la musica nostrana, non si può fare a meno di citare loro: Matìa Bazar. Era esattamente il 1975 quando Antonella Ruggiero, Carlo Marrale alla chitarra, Aldo Stellita al basso e Pierangelo Cassano come voce e alla tastiera si presentavano con il loro primo singolo, riuscendo a conquistare tutti in un vero e proprio batter baleno. In men che non si dica, infatti, la band ha scalato le vette di ciascuna classifica musicale. Ed ha avuto la possibilità non solo di farsi conoscere nel territorio nazionale, ma anche in quello estero. Come tutti sanno, però, la formazione della band ha subito diverse variazioni nel corso degli anni. Nel 1989, infatti, la sua storica voce ha scelto di abbandonare la band per dedicarsi alla carriera da solista. Che fine ha fatto oggi, però, la bella Antonella Ruggiero?

Che fine ha fatto oggi Antonella Ruggiero, la storica voce dei Matìa Bazar?

Aveva soltanto 23 anni quando Antonella Ruggiero, insieme ad altri tre componenti, fondava la famosa band Matìa Bazar. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 47 anni. E, seppure la sua storica voce ha detto ‘addio’ al gruppo nel lontano 1989, la band continua ad essere amatissima e seguitissima.

Cosa sappiamo, però, su Antonella Ruggiero? Appurato che poco prima degli anni ’90, la cantante ha scelto di dire ‘addio’ ai Matìa Bazar per dedicarsi alla sua carriera da solista, cosa occorre sapere su di lei oggi? In particolare, che fine ha fatto oggi? Ebbene. Seppure non siamo riusciti a rintracciarla sui social network, abbiamo scoperto che, nonostante i suoi 69 anni, la splendida Ruggiero continua a cantare. Proprio nel 2020, infatti, è uscito il suo ultimo album ‘Empatia’.

Vi piacerebbe poterla rivedere sul piccolo schermo?