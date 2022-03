GF Vip, Soleil scoppia in lacrime in sauna: “Le cose contano quando vengono fatte sul momento”; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip. L’edizione più lunga di sempre si concluderà lunedì 14 marzo 2022, tra sole quattro puntate. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Qual che è certo è che una delle protagoniste assolute di questa edizione è stata Soleil Sorge. Che, proprio ieri sera, ha avuto un vero e proprio crollo in sauna. Qual è il motivo?

Soleil è rimasta ferita dal comportamento di una delle concorrenti. E, anche se dopo un po’ quest’ultima l’ha raggiunta per scusarsi, la Sorge non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Soleil Sorge scoppia in lacrime nella sauna del GF Vip: il gesto di Jessica l’ha ferita

Sono trascorsi quasi sei mesi dall’inizio del GF Vip 6 e la stanchezza inizia a farsi sentire per i vipponi. In molti, durante questi ultimi giorni, ammettono di avere poche energie e di non vedere l’ora di tornare a casa. Tra questi c’è anche Soleil Sorge, che proprio ieri sera si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. A scatenarlo è stato un episodio avvenuto proprio nel corso della serata. Come sappiamo, il mercoledì è il giorno dedicato al GF Vip Radio e i concorrenti devono dividersi in gruppi per organizzare una mini trasmissione radio. A ferire Soleil è stata la scelta di Jessica Selassie, o meglio la “non scelta”.

La più grande delle principesse ha, infatti, scelto Lulù, Sophie e Manila come “colleghe” per la radio, non scegliendo appunto Soleil. Per questo motivo, la Sorge si è sentita esclusa. Jessica spiega di aver scelto le due persone più importanti per lei, ovvero Lulù e Sophie, e in più Manila perché quest’ultima è bravissima in radio, essendo il suo lavoro. Soleil però appare davvero ferita, a tal punto da chiudersi da sola in sauna.

Jessica la raggiunge, chiedendole se vuole fare radio al posto di Manila, che non avrebbe problemi a tirarsi fuori. “Non mi interessa, fate voi tranquilla. Mi è dispiaciuto, però adesso non ha senso fare un cambio. Le cose contano quando vengono fatte sul momento, non solo perché me la sono presa o mi dispiace.” Queste le parole di Soleil, alle quali Jessica replica chiedendo nuovamente scusa e ammettendo il suo dispiacere.

Sarà questo un motivo di nomination? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutto quello che accadrà. Le anticipazioni sono davvero succulente: appuntamento alle ore 21 e 45, su Canale 5.