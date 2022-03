La storia di John a La dottoressa Pimple Popper spiazza tutti: mai visto nulla di simile prima d’ora, davvero clamoroso, cos’è successo.

Se con Ronen e Melissa pensavamo di aver visto di tutto, la storia di John a La dottoressa Pimple Popper ci ha ampiamente fatto ricredere. E a darcene la conferma, è stata proprio la bella Sandra Lee appena vista la situazione.

Proveniente dalle Hawaii, John ha deciso di fare un viaggio dritto in Florida per farsi aiutare dalla dottoressa Pimple Popper, vera e propria regina dei problemi legati alla pelle. Quanti pazienti ha dato la possibilità di sentirsi nuovamente a proprio agio col proprio corpo? Decisamente tantissimi! E Jonh ce lo conferma! Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il suo incubo sia iniziato circa 20 anni fa, ma che negli ultimi 5 la situazione sia fortemente peggiorata. “Ha minato la mia autostima. Se la dottoressa mi potesse aiutare, ritornerei ad andare in spiaggia”, ha racconto John, spiegando quanto il problema lo ha fortemente condizionato.

John sconvolge La dottoressa Pimple Popper: mai visto nulla di simile!

Non ne poteva più, John! Ed è per questo che ha deciso di farsi aiutare dalla dottoressa Pimple Popper. Cosa è successo? Nulla di grave, eppure l’uomo non ha perso occasione di poter dire quanto il suo problema alla pelle avesse fortemente condizionato la sua vita. Circa 20 anni prima della sua partecipazione al programma di Real Time, sul fianco di John è cresciuta un’escrescenza che a lungo andare è diventata sempre più grande.

Appena vista la protuberanza, la dottoressa Sandra Lee era indecisa su cosa fosse. Si poteva, infatti, trattare di un lipoma, ma anche di una cisti, dato che presentava un grumo sulla massa. L’unica cosa che ha chiarito la situazione, sciogliendo qualsiasi tipo di dubbio, è stata l’operazione. Soltanto dopo averlo inciso, la dermatologa si è convinta che si trattava di lipoma e non ha battuto ciglio nell’asportarlo.

John si è detto super contento dell’operazione. E, non trattenendo le lacrime, ha svelato di essersi sottoposto all’operazione per sua madre.