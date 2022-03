In lacrime al GF Vip, “Sono vulnerabile psicologicamente”: ha pensato di abbandonare la casa

Scoppia in lacrime al GF Vip, il concorrente ha pensato di abbandonare la casa: “Sono vulnerabile psicologicamente”.

La puntata di lunedì 28 febbraio ha spiazzato i telespettatori e gli stessi concorrenti. Non si aspettavano di certo un televoto flash. Dopo l’uscita di Nathaly Caldonazzo, c’è stata una catena di salvataggio.

Ad andare al televoto Antonio Medugno e Miriana Trevisan che hanno scelto di portare con loro, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex tentatore è stato eliminato tra le lacrime della fidanzata che non si aspettava di doverlo salutare proprio in questa puntata. Ancora una volta al centro delle dinamiche gli scontri. Le incomprensioni all’interno della casa sono sempre forti e queste portano spesso a battibecchi e confronti tra i concorrenti. Quest’anno, come ribadito più volte da Signorini, sono le donne le protagoniste del reality. C’è stato poi anche un colpo di scena. Un concorrente ha avuto un momento di sconforto e in lacrime ha comunicato di voler lasciare il gioco.

GF Vip, il concorrente ha pensato di abbandonare: “Sono vulnerabile psicologicamente”

In diretta è accaduto di tutto. Antonio Medugno è stato chiamato in confessionale, dopo che pochi minuti prima aveva riferito di voler abbandonare il gioco. Alfonso Signorini ha parlato con lui e per dargli un po’ di forza e appoggio ha fatto sì che in diretta parlasse anche con suo padre e suo fratello presenti in studio.

Il giovane ha confessato la paura di ricadere in alcuni problemi alimentari di cui ha sofferto in passato: “Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente. È la prima volta che mi allontano dalla mia famiglia per lavoro senza poterli sentire”.

Antonio ne aveva parlato spesso. Già qualche settimana fa aveva confessato ai suoi compagni la paura di poter ricadere in problematiche alimentari di cui ha sofferto in passato. In diretta, il padre e il fratello del giovane gli hanno trasmesso a parole una grande forza e gli hanno consigliato di rimanere. Sembrerebbe che aver sentito la sua famiglia sia stato per lui molto confortante. Il giovane ha deciso di restare in gioco provando a superare questo momento di malessere.