LOL 2, Maria Di Biase: sapete chi è il suo compagno?

Maria Di Biase è una delle concorrenti in gioco nella seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori: sapete chi è il suo compagno?

I primi quattro episodi della seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori sono state caricate lo scorso 24 Febbraio su Amazon Prime Video, se non li avete ancora visti.. Correte subito ai ripari! I personaggi che hanno preso parte a questa seconda edizione hanno un vastissimo repertorio di comicità pronto a farci fare tante risate!

All’interno dello show comico condotto da Fedez e Frank Matano, ritroviamo come concorrente Maria Di Biase. Sapete proprio tutto di lei? I suoi esordi televisivi risalgono ai primi anni duemila ma forse ciò che non sapete è che al suo fianco c’è sempre stato lui, il suo attuale compagno. Scopriamo insieme di chi si tratta, è un volto molto amato e conosciuto. Ecco dove lo abbiamo già visto.

Maria Di Biase, chi è il suo compagno? Ecco dove li avete visti insieme

Corrado Nuzzo, è il compagno dell’attrice comica e concorrente di Lol 2, Maria Di Biase. I due sono una coppia longeva la cui relazione mette le radici nei lontani primi anni duemila. Il loro sodalizio artistico va di pari passi con gli inizi della loro storia d’amore. Sebbene questa esperienza Maria Di Biase l’abbia intrapresa in solitaria, la coppia dai primi debutti televisivi si è sempre mostrata sul piccolo e sul grande schermo più unita che mai. Di fatti, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo sono una coppia non solo nella vita privata ma anche nell’ambito lavorativo. Ricordate dove li abbiamo già visti insieme?

I due insieme hanno fatto capolino alla Gialappa’s Band, li abbiamo poi trovati a Mai Dire. Insieme sono stati la mitica coppia che ha preso parte alla grande famiglia di Zelig. Ma le loro apparizioni non finiscono qui, perché oltre al piccolo la coppia ha poi esordito anche al cinema con ‘Vengo Anch’io‘, un film nel quale non hanno solo fatto parte del cast ma ne hanno curato anche la regia. Inseparabili anche sui social, i due condividono su Instagram un profilo di coppia. Come anticipato, l’esperienza a LOL- Chi ride è fuori 2, vede Maria Di Biase partecipare senza il suo compagno. Una scelta non presa dalla coppia, ma dalla produzione che aveva necessità di completare il gruppo femminile.