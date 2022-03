Pechino Express 2022, chi è Barbascura X: età, carriera, laurea e il retroscena sul suo vero nome; tutto quello che c’è da sapere sul concorrente del reality.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Pechino Express. La nuova avventura, che partirà il 10 marzo 2022, avrà come cornice il Medio Oriente, in particolare gli Stati della Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi. A mettersi in gioco nel reality più avventuroso della tv ci saranno come sempre dieci coppie di viaggiatori, tra cui quella de Gli Scienziati, formata da Barbascura X e Andrea Boscherini.

In attesa di vederli all’opera, conosciamo meglio il primo, scoprendo qualcosa in più sulla sua vita privata e la sua carriera. Sapete qual è il suo vero nome? La risposta vi stupirà…

Barbascura X è uno dei concorrenti di Pechino Express 2022: sapete qual è il suo vero nome?

Barbascura X è uno dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, al via giovedì 10 marzo su Sky e in streaming su Now. Sarà in coppia con Andrea Boscherini e si chiameranno Gli Scienziati. Ma cosa sappiamo di lui? 34 anni, di Taranto, è un chimico, scrittore e musicista, molto seguito sui social e sul suo canale YouTube. Si è laureato in chimica organica all’Università di Bari e specializzato all’Università di Bologna in sintesi organica, con un dottorato in Green Chemistry e produzione di materiali da fonti rinnovabili.

Ha scritto quattro libri di divulgazione scientifica ed è autore e conduttore televisivo di programmi in ambito scientifico. Anche su Youtube, il suo canale è seguitissimo: è diventato noto grazie alla rubrica Scienza Brutta. Ha tenuto diverse conferenze ad eventi di rilievo, come il Festival della Scieza a BergamoScienza, al Lucca Comics, al LudiComix e al TEDxLeverano. Ha conosciuto Andrea, suo collega a Pechino Express, circa un anno fa per lavoro e insieme hanno condiviso diversi viaggi. Come si comporteranno in questa nuova avventura?

In molti si saranno chiesti: qual è il suo vero nome? Ebbene, non è noto: segno di una forte riservatezza in merito alla sua vita privata.

Non ci resta che attendere qualche giorno per l’inizio di questa nuova ed avvincente edizione del reality show. Al timone ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca, ma chi sono le altre coppie? Eccole per voi: Padre e Figlio, ovvero Ciro Ferrara e il figlio Giovanbattista; gli Atletici Alex Schwazer e Bruno Fabbri; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio( i Fidanzatini); i Pazzeschi sono Victoria Cabello e Paride Vitale; Fru e Aurora Leone sono gli Sciacalli; gli Indipendenti sono Bugo e Cristian Dondi; Mamma e Figlia sono Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni; Giulia Paglianiti e Anna Ciati sono il team delle Tiktoker, Nikita Pelizion e Helena Prestes sono Italia-Brasile.