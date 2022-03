Prima del GF Vip Barù è stato concorrente in un altro famoso reality: ecco quale

Non tutti lo ricordano ma Barù prima del GF Vip è stato concorrente di un altro famoso reality: ecco quale.

Il Grande Fratello Vip è un reality seguitissimo. La sesta edizione è iniziata il 14 settembre. A dicembre è stato annunciato ai concorrenti il prolungamento. La finale è prevista per il 14 marzo e adesso siamo agli sgoccioli, manca poco.

I telespettatori hanno preferenze diverse e vorrebbero che il concorrente amato arrivasse in finale. Al momento ci sono già due finaliste scelte attraverso il televoto e sono Delia Duran e Lulù. Tra i protagonisti di questa edizione non possiamo non citare Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Come più volte ha detto Alfonso Signorini, il concorrente è fuori da tutti gli schemi di qualsiasi reality. Barù è molto schietto, ha un’eloquenza che divide il pubblico, e anche la sua personalità, c’è a chi piace e a chi no. Abbiamo detto che non è un ‘leone’ dei reality, ma in passato è stato concorrente di un altro famoso programma: vediamo in quale.

Prima del GF Vip abbiamo già visto Barù in un altro reality: dove è stato concorrente

Barù è un concorrente del GF Vip. E’ entrato nella casa verso la fine di dicembre. Fin dall’inizio ha sempre detto di voler uscire presto, ma si è poi affezionato al reality e ai concorrenti cambiando idea.

In casa abbiamo visto che ha stretto un legame ‘particolare’ con Jessica. Quest’ultima ha confessato di provare un interesse per lui. Barù è molto ambiguo, i suoi gesti e gli sguardi parlano e provano un reale interesse per la principessa, ma spesso le parole dicono altro. Anche se, negli ultimi giorni, ha cercato di far capire a Jessica che deve leggere tra le righe e andare oltre, comprendere i suoi sguardi. Sta di fatto che, a prescindere da questo bellissimo rapporto, è facile notare che l’uomo non è proprio da ‘reality’. Questa però non è la sua prima partecipazione come concorrente.

Barù ha partecipato nel 2012 alla prima edizione di Pechino Express, in coppia con suo zio Costantino Della Gherardesca. Oggi è proprio lui il conduttore del reality. La prima edizione è stata invece condotta da Emanuele Filiberto di Savoia e la coppia Zio-Nipote si è classificata al terzo posto. Ricordate Barù e suo zio a Pechino Express?