Dimenticarla nel film ‘Mery per sempre’ è davvero impossibile, ma com’è diventata oggi? Eccola dopo più di 30 anni: che schianto!

In molti si ricorderanno di lei ed altrettanto in tantissimi si chiederanno come sia diventata oggi la bellissima attrice di Mery per sempre. Sono trascorsi poco più di 30 anni dall’uscita del film, che all’epoca riscosse un successo davvero impressionante, ma com’è cambiata una delle sue protagoniste indiscusse? Scopriamolo!

Era esattamente il 1989 quando, tratto dal romanzo di Aurelio Grimaldi, usciva in tutte le sale cinematografiche italiane il film ‘Mery per sempre’. Ambientato a Palermo ed, in particolare, in un carcere minorile del capoluogo siciliano, la pellicola racconta la vita del professor Marco Terzi, che in attesa di essere assunto in un liceo di Palermo, diventa uno dei professori del carcere. Avendo, quindi, a che fare con i ragazzi che sono rinchiusi all’interno dell’istituto e le loro storie. Tra questi, è davvero impossibile dimenticarci di Mery, una giovanissima prostituta che si ritrova in carcere per avere ferito un suo cliente violento. La ricordate? Ebbene. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi poco più di 30 anni, ma com’è diventata la splendida Alessandra Di Sanzo?

La ricordate in ‘Mery per sempre’? Eccola com’è diventata oggi

Alessandra Di Sanzo, quindi, è stata una delle protagoniste di Mery per sempre. Insieme a tantissimi altri nomi amatissimi del cinema italiano, anche la splendida attrice di Gattico ha preso parte al famoso film di Marco Risi. Ed ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Appurato che, dopo Mery per sempre, la splendida Di Sanzo ha cavalcato la cresta dell’onda ed ha dato vita ad una carriera piuttosto ricca, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi e com’è cambiata la sua vita?

Seppure lontana dai riflettori, proprio come la bella ‘Perla di Labuan’ del film Sandokan, sembrerebbe che la passione di Alessandra Di Sanzo per la recitazione non si sia affatto affievolita. Ad oggi, infatti, continua ad essere un’attrice teatrale. Per quanto riguarda il suo cambiamento, invece, abbiamo ben poco da dire. Se già ai suoi esordi era splendida, adesso lo è ancora di più. Eccola in uno scatto insieme a Vera Gemma:

Davvero bellissima, vero?