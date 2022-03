“Per qualche mese sono stato quasi carino”: riuscite a riconoscere questo dolce bambino? Oggi è famosissimo e tutti i giorni in tv.

Sono tantissimi i personaggi noti che, attraverso i propri canali social, condividono con i fan foto e video del passato. Da ricordi di infanzia agli anni tra i banchi di scuola, fino agli inizi della propria carriera. E ad aprire l’album dei ricordi, poche ore fa, è stato uno dei personaggi più amati del momento, protagonista di uno dei programmi più visti della nostra tv. Sul suo seguitissimo canale Instagram, ha condiviso uno scatto in cui era un dolcissimo bambino sorridente, felice di essere in spiaggia.

“Per qualche mese sono stato quasi carino”, ha scritto come didascalia al post, con la solita autoironia che lo caratterizza. Una pioggia di likes e commenti ha invaso la foto ricordo, ma voi siete riusciti ad indovinare chi è? Ve lo sveliamo subito!

Qui era un bambino, oggi è famosissimo: “Per qualche mese sono stato quasi carino”, avete capito chi è?

Occhi vispi e sorriso da furbetto: sembra che anche da piccolo avesse un gran bel caratterino. Di chi stiamo parlando? Di Rudy Zerbi! Proprio così, questo dolce bambino dai capelli ricci e rossi è proprio l’insegnante di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Chi lo segue sa che Rudy è molto attivo anche sui social, dove appunto ama condividere di tanto in tanto foto ricordo del suo passato. Come questa che vi abbiamo mostrato, dove il “mini Rudy” era in versione spiaggiante, super felice e sorridente. Un ricordo dolcissimo, che Zerbi ha voluto condividere con i suoi ben 2,2 milioni di followers.

Una pioggia di commenti ha invaso il post, come sempre quando si tratta di Rudy, che anche sui social non rinuncia alla sua spiccata ironia. E voi, cosa aspettate a seguirlo? Non ve ne pentirete!

Quando inizia il serale di Amici?

A proposito di Amici, manca davvero poco al grande inizio! La fase finale del talent show, ovvero il serale, partirà sabato 19 marzo, subito dopo la fine di C’è posta per te. Un serale che si prospetta unico, con grandi talenti che si sfideranno sul palcoscenico, con l’obiettivo della vittoria finale. Proprio nel daytime di ieri, abbiamo visto Rudy accogliere nel suo team il cantante Gio Montana, dopo che Anna Pettinelli aveva deciso di eliminarlo. Il concorrente arriverà al serale? Non perdetevi le prossime puntate!