È stata la mitica Janice in Friends, ma com’è oggi l’attrice? Sono passati quasi 20 anni

È stata la mitica Janice in Friends, ma com’è oggi l’attrice che ha vestito i panni della fidanzata di Chandler Bing? Sono passati quasi 20 anni.

Non faceva parte della cerchia di “amici”, ma è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute di Friends. Parliamo della mitica Janice, che col suo iconico “Oh mio Dio” è entrata nel cuore dei fan della serie tv cult. Si, perché anche se il suo personaggio ( e la sua voce!) erano tremendamente insopportabili, nessuno può fare a meno di amare Janice Litman Goralnik. A dare il volto alla fidanzata di lunga data di Chandler è stata Maggie Wheeler. Siete curiosi di vedere com’è diventata l’attrice oggi?

Sono passati quasi 20 anni dalla fine della serie tv, che si è conclusa nel 2004 e Janice è nel cast sin dalla prima stagione: era la fidanzata di Chanlder già prima dell’inizio della storia. Scopriamo com’è oggi l’attrice dando un’occhiata al suo seguitissimo profilo Instagram.

In Friends era Janice, ecco com’è diventata l’attrice dopo 20 anni

La sua risata è nello stesso tempo insopportabile e irrinunciabile per i fan di Friends. Si, perché ad ogni apparizione di Janice, i telespettatori non hanno potuto non essere felici. L’ex di Chandler è praticamente tornata in scena decine di volte, intrecciando la sua vita con quella di Bing e creando intrighi nella trama della sit com più amata di sempre. Il suo “oh my God!” è un vero e proprio must: è un dei personaggi più bizzarri di sempre nella storia delle serie tv. A renderlo magistrale è stata ovviamente la sua interprete, Maggie Wheeler.

L’attrice statunitense oggi è una splendida sessantenne, felicemente sposata dal 1990 con Daniel Borden Wheeler, da cui ha preso il cognome: dal loro amore sono nate due figlie. Siete curiosi di vedere com’è diventata oggi la meravigliosa attrice? Ecco alcune immagini tratte da un video postato proprio da lei sui social:

Eh si, sembra che il tempo non sia mai trascorso per la mitica Maggie, solare ed energica più che mai. E la mitica Janice è apparsa anche nella reunion di Friends, entrando in scena a sorpresa proprio quando si parlava della risata stridula di Phoebe: nessuno può superare quella di Janice!