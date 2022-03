Vite al Limite, per il dottor Nowzaradan è stato davvero inevitabile prendere questa clamorosa decisione: brutto colpo da mandare giù per la paziente.

Una vera e propria decisione clamorosa, quella che il dottor Nowzaradan ha dovuto prendere per una delle sue pazienti di Vite al Limite. E che, senza alcun dubbio, ha rammaricato e non poco la stessa. Scopriamo insieme cos’è successo.

Chi decide di prendere parte a Vite al Limite lo fa per un motivo principale: ritornare ad essere la padrona del suo corpo. A causa dei loro chili di troppo, infatti, coloro che scelgono di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan non riescono a vivere un ottimo rapporto col proprio fisico. E, a causa del loro ingente peso, sono costretti a vivere una vita all’ombra anche a causa dei loro problemi di salute. Ne è l’esempio Joyce Del Viscovo, ma anche la storia della nostra protagonista! Aveva 24 anni quando è entrata a far parte della clinica di Houston, eppure oltre alla sua storia drammatica la giovane donna aveva un peso piuttosto choc. Stiamo parlando di ben 274 kg. Come sarà stato il suo percorso in clinica? E, soprattutto, sarà riuscita a rispettare il programma impostole dal dottor Nowzaradan? Purtroppo, no! Ed è proprio per questo motivo che il chirurgo ha dovuto prendere una decisione inevitabile.

Vite a Limite, decisione inevitabile del dottor Nowzaradan: clamoroso!

Il dottor Nowzaradan, lo sappiamo benissimo, ha le mani d’oro. E, nella maggior parte dei casi, è stato l’artefice di trasformazioni davvero choc. Quello che, però, chiede il chirurgo iraniano appena un paziente si presenta nel suo studio ed accertate le sue condizioni è solo una cosa: dimagrire circa il 10% del peso iniziale prima di procedere all’intervento. L’ha chiesto anche a Megan Davies, protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite, ma la giovanissima donna non è riuscita a portare al termine il suo obiettivo.

Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, Megan non è riuscita a portare a casa un risultato soddisfacente. E questo ha spinto il dottor Nowzaradan a prendere una decisione inevitabile: non sottoporla all’intervento! La Davies, infatti, era riuscita a dimagrire solo 55 kg. E, seppure in altri casi il chirurgo abbia operata ugualmente con questo chili in meno, con la ventiquattrenne del Texas la situazione era differente. Ed è per questo che ha scelto di non procedere all’intervento.

Ad oggi, non sappiamo che fine abbia fatto Megan. Non sappiamo, infatti, se abbia continuato a dimagrire e se ha avuto il lasciapassare per l’intervento. Noi ci auguriamo vivamente di si!