Alessandro Basciano, “Ve la ricordavate questa?”: il gesto per Sophie non passa inosservato; cosa è successo dopo la puntata di ieri del GF Vip.

Manca davvero pochissimo alla finalissima del GF Vip 6. L’edizione più lunga della storia del reality terminerà lunedì 14 marzo 2022: chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Tra i concorrenti ancora in gara e in lizza per conquistare la finale c’è anche lei, Sophie Codegoni, che nella casa più spiata della tv ha già vinto l’amore.

Nel corso del reality, infatti, Sophie ha conosciuto Alessandro Basciano, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne. I due si sono uniti sin da subito, attratti l’uno dall’altra. Il risultato? Oggi sono felicemente fidanzati ed innamoratissimi. Sapete cosa ha fatto Alessandro poco fa? Un gesto che non è passato affatto inosservato!

Alessandro Basciano, la dedica per la sua Sophie è dolcissima: pioggia di cuori sui social

Ieri si sono rivisti dopo la separazione improvvisa per via dell’eliminazione flash. E i loro occhi non mentivano: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono più innamorati che mai. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip 6 e, in poco tempo, la loro storia è diventata importantissima. Per i fan dei “Basciagoni”, che seguono con affetto la coppia nata nella casa. Proprio poche ore fa, i fan hanno trovato una meravigliosa sorpresa sui social: una dedica dolcissima di Alessandro per la sua Sophie. Sul suo canale Instagram l’ex tentatore ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia della sua metà, nella piscina della casa. Nella didascalia al post, Alessandro riprende un dialogo avvenuto in casa, durante una puntata del GF Vip Radio. “Cos’è per te l’amore? Per me l’amore è Sophie”:

Eh si, una dimostrazione davvero importante da parte di Alessandro, che, uscito dalla casa, non ha potuto che realizzare la grandezza del sentimento che nutre nei confronti della diciannovenne. Che rivedrà molto presto: dieci giorni al massimo, se la Codegoni arrivasse in finale. Quel che è certo è che Sophie il suo Grande Fratello lo ha già vinto trovando il vero amore, quello che non era riuscita a trovare nella sua prima esperienza in tv, sul trono di Uomini e Donne. E a voi, piacciono Alessandro e Sophie insieme?