Amici 21 Anticipazioni, clamoroso colpo di scena: ecco tutti gli allievi ammessi al serale; cosa accadrà nella prossima puntata del talent show.

Manca poco all’inizio del serale di Amici 21. Come ogni anno, la fase finale del talent show di Canale 5 si svolgerà nelle puntate in prima serata, dopo la lunga striscia pomeridiana che ci accompagna da settembre. E, proprio domenica pomeriggio, andrà in onda una nuova, attesissima, puntata della trasmissione targata Maria De Filippi. Una puntata in cui scopriremo ufficialmente chi sono tutti gli allievi che accederanno al serale!

Come sappiamo, infatti, la trasmissione non è trasmessa in diretta: la puntata che vedremo domenica è stata registrata ieri, 3 marzo 2022. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere in anticipo cosa accadrà, siete nel posto giusto. C’è stato un notevole colpo di scena!

Amici 21 Anticipazioni, ecco i nomi degli allievi ammessi al serale

Appassionati di Amici, salvatevi questa data: sabato 19 marzo 2022 partirà il tanto atteso serale! Come ogni anno, il talent andrà in onda di sabato sera su Canale 5, subito dopo la fine di C’è posta per te. Ma, oltre a quelli che già conosciamo, quali allievi hanno conquistato la felpa oro del serale? Ebbene, dalle anticipazioni dell’ultima registrazione riportate da Amici News, arriva una bella quanto inaspettata notizia: sono tutti al serale!

Proprio così, tutti gli allievi attualmente nella scuola sono stati ammessi al serale. Tra i cantanti troveremo, quindi, Luigi, Lda, Albe, Aisha, Sissi, Crytical, Calma, Gio Montana ed Alex. I ballerini al serale, sono, invece, Carola, Dario, Serena, Christian, Alice, Nunzio, Michele, Leo e John Erik. Ospiti in puntata Michele Bravi, reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo, e Cristiano Malgioglio, che ha giudicato la gara cover, mettendo al primo posto Gio Montana, a cui ha dato 9. Kledi ha invece giudicato la gara di ballo, regalando il primo posto ad Alici, con un 7.8.

La puntata è andata avanti con le solite gare ed esibizioni e, per quanto riguarda il serale, è stato presentato il direttore artistico: sarà ancora una volta Stéphane Jarny.

Buone notizie anche per i fan di Christian: a quanto pare, dopo i dubbi degli ultimi giorni, il ballerino ha deciso di restare nella scuola e proseguire il suo percorso nel programma. Merito anche del suo insegnante Raimondo Todaro e di Maria De Filippi, che in settimana hanno fatto tanto per convincerlo a restare. Per tutti i dettagli della puntata non ci resta che attendere domenica pomeriggio, noi non vediamo l’ora e voi?