Aveva solo 17 anni quando ha partecipato a Non è la rai: oggi fa tutt’altro

Quando ha partecipato a Non è la rai aveva soltanto 17 anni: oggi è una splendida donna e fa tutt’altro nella sua vita, eccola!

Quante ragazze si sono alternate nello studio televisivo di Non è la Rai! Per tutte e quattro le edizioni del programma, il pubblico italiano non soltanto ha avuto la possibilità di affezionarsi a volti secolari della trasmissione, ma anche a quelli completamente ‘nuovi’.

Tra i tantissimi volti che si sono alternati nello studio di Non è la Rai, i suoi ammiratori non possono fare a meno di ricordarsi di lei! Stiamo parlando proprio di Melissa, giovanissima ragazza che ha preso parte alla seconda edizione del programma quando aveva soltanto 17 anni. Insieme ad una giovanissima e splendida Laura Freddi, la De Negri è stata una delle protagoniste indiscusse della trasmissione. E il suo ‘addio’, all’epoca, ha suscitato non poco clamore. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi anni dalla sua prima partecipazione al programma, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Forse non tutti lo sanno, ma attualmente Melissa fa tutt’altro. Come facciamo a saperlo? La risposta è semplicissima: siamo riusciti a rintracciarla su Instagram! Scopriamo cosa fa oggi dopo il successo a Non è la rai.

A Non è la rai quando aveva 17 anni: oggi è una donna, cosa fa

Ne è passato di tempo da quando, per la prima volta in assoluto, Melissa De Negri ha partecipato a Non è le rai, ma cosa fa oggi? Ai tempi del programma, come dicevamo precedentemente, la giovanissima ragazza ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua forza sul palco. Che fine ha fatto oggi? A quanto pare, sembrerebbe che, dopo Non è la rai, Melissa abbia detto definitivamente ‘addio’ al mondo della tv. Oggi, a distanza di anni, infatti, fa tutt’altro.

Nonostante a 17 anni abbia debuttato sul piccolo schermo, sembrerebbe che da grande Melissa De Negri abbia scelto di fare tutt’altro, proprio come la bella Cristina Quaranta! Dal suo canale Instagram ufficiale, infatti, si legge che ad oggi l’ex di Non è la rai si occupi di laminazione ciglia, make up e trattamenti per il viso.

È sempre splendida, vero?