Giovedì 3 Marzo è andata in onda l’ultima puntata di Masterchef 11, ma sapete chi ha vinto? La sfida tra i concorrenti è stata imperdibile.

Per tutti gli amanti di Masterchef, quella che è andata in onda qualche ora fa è stata una puntata davvero imperdibile. A distanza di diverse settimane dall’inizi della sua undicesima stagione, il famoso talent culinario di Sky ha chiuso i battenti.

Le cucine di Masterchef, quindi, sono state definitivamente chiuse. Giovedì 3 Marzo, infatti, è andata in onda l’ultima puntata del talent, che ha visto sfidarsi a suon di piatti, test e colpi di scena i quattro finalisti. Soltanto uno di loro, però, è riuscito a prevalere sull’altro. E ad aggiudicarsi il titolo di trionfatore. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi ha vinto? Sappiamo benissimo che al trionfatore o alla trionfatrice di Masterchef 11 sono spettati 100 mila euro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette ed, infine, l’opportunità di seguire un corso di cucina presso l’Alma, la più grande scuola internazionale di arte culinaria. Insomma, un premio in palio per niente male. Scopriamo, però, chi se l’è accaparrato.

Chi ha vinto Masterchef 11: l’avreste mai detto?

Sin dalla sua prima puntata, quella in cui i tre giudici hanno iniziato a scegliere i concorrenti, Masterchef 11 ci ha dato l’impressione che sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. A partire dalla partecipazione di un volto molto conosciuto fino a quella di talenti incredibili, l’undicesima edizione del famoso talent di Sky ha regalato delle puntate imperdibile. L’ultima, come dicevamo, è andata in onda fino a qualche ora fa, alla fine della quale è stato eletto il vincitore. A proposito, siete curiosi di sapere chi ha vinto Masterchef 11?

Alla finalissima di Masterchef 11 sono giunti 4 giovanissimi ragazzi. Parliamo di: Tracy, Carmine, Christian e Lia. Ebbene. Solo uno tra i primi tre, dopo l’eliminazione della bancaria trentenne, si è aggiudicata la vittoria. Chi? A vincere Masterchef 11, è proprio lei: la giovane Tracy. Grande gioia per lei, che non ha trattenuto le lacrime al momento della sua vittoria.

Chi è Tracy

Tracy Eboigbodin è nata in Nigeria nel 1993. Dopo aver trascorso tutta la sua infanzia qui, insieme alla sua famiglia decide di trasferirsi. È proprio nel nostro Paese, però, che la giovanissima è protagonista di uno spiacevolissimo evento: la scomparsa di suo padre, che la segnerà fortemente e caratterizzerà il suo carattere. Attualmente, Tracy vive a Verona. E lavora presso un albergo del luogo come cameriera. Infine, è legatissima al suo Samuele da circa 10 anni.

Complimenti!