Clamoroso ritorno a Beautiful: impossibile non notarlo, i fan sono pazzi di gioia per la notizia; scopriamo di chi si tratta.

È un mese speciale, questo, per gli appassionati di Beautiful. È il mese dedicato al 35 esimo anniversario dell’amatissima soap opera, uscita in America proprio nel marzo del 1987. 35 anni di colpi di scena, intrighi, grandi amori e tradimenti, che tengono incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. E, in occasione di questa data speciale, sapete chi è tornato sul set?

Sui canali social ufficiali della soap sono apparse diverse immagini della ‘reunion’ organizzata in occasione dei 35 anni, con tanto di torta col numero. Una grandissima festa tra sorrisi e ricordi, e qualche grande ritorno. I fan lo hanno immediatamente notato e, tra i commenti, appare soltanto il suo nome. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Beautiful, grande ritorno sul set: è uno dei grandi amori di Brooke Logan

Buon compleanno Beautiful! In occasione dei 35 anni dell’amatissima soap opera arriva una meravigliosa notizia per i fan: la serie è stata rinnovata per altre due stagioni! Una grande gioia per i telespettatori, che seguono le avventure della famiglia Forrester e company dal 23 marzo del 1987 ( in Italia la soap è approdata nel ’90). E, a proposito di festeggiamenti, per l’occasione andrà in onda un episodio davvero speciale, dedicato a Brooke Logan e ai suoi grandi amori. In America andrà in onda il 24 marzo, ma bisognerà attendere qualche mese per vederlo in Italia. E ci sarà una bellissima notizia per gli appassionati della soap: sul set è tornato Nick Marone!

Nella foto di gruppo postata su Instagram appare anche lui, Jack Wagner, che ha interpretato proprio uno dei grandi amori di Brooke. I commenti dedicati a lui sono stati tantissimi: i fan desiderano un suo ritorno nel cast, ma a quanto pare Nick è tornato solo per la puntata speciale. Lo stesso vale per Winsor Harmon, che tornerà a vestire i panni di Thorne Forrester, anche lui un grande amore di Brooke Logan.

Insomma, sarà un tuffo nel passato tutto da vivere, dove ripercorreremo gli amori di uno dei personaggi chiave della soap: insieme a John McCook (Eric), Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke, è l’unica attrice presente sul set di Beautiful dal primo episodio.