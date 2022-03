Don Matteo, fantastica notizia per i fan della fiction: nessuno se l’aspettava

Don Matteo 13, la fiction sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo e con essa una notizia inaspettata per i fan: di cosa si tratta

L’amatissima fiction in onda su Rai 1 ormai dagli anni 2000, sta per fare il suo ritorno con una nuova ed attesissima stagione.

Don Matteo è una fiction che ha fatto il esordio sul piccolo schermo ben 22 anni fa. Da allora i fan della fiction e di Terence Hill sono aumentati sempre più. Manca ormai pochissimo e la fiction Don Matteo farà il suo ritorno in Rai. Sarà esattamente a fine marzo che potremo vedere i primissimi episodi della nuova stagione. Ad accompagnarla ci sarà una novità che sorprenderà proprio tutti. Una new entry che lascerà i fan a bocca aperta. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo subito!

Don Matteo 13, splendida notizia per i fan: resterete senza parole

Un ‘arrivederci’ e l’arrivo di una new entry renderanno sicuramente epica la tredicesima stagione di Don Matteo. Il cast della fiction potrebbe subire qualche notevole cambiamento. All’età di 82 anni, l’amatissimo protagonista Terence Hill, ha scelto di allontanarsi dal set per avere più tempo da dedicare alla propria famiglia ed in particolare alla sua compagna di vita, Lori. La sua uscita di scena però non sarà definitiva. Non un addio ma un possibile arrivederci.

Ma chi prenderà il suo posto? Tenetevi forte, perché a prendere il posto di Terence Hill ci sarà lui, Roul Bova. L’amatissimo attore vestirà i panni di Don Massimo, e sarà colui che sostituirà Don Matteo, scomparso misteriosamente.

Raoul Bova ha fatto sapere di essere molto contento di vestire queste vesti e di prendere li posto del personaggio cardine all’interno dell’amata fiction. Un vero e proprio ‘passaggio di testimone’. Nei primi quattro episodi della tredicesima stagione vedremo ancora Don Matteo. Sarà invece dal quinto episodio in poi che vedremo Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ci saranno quindi grosse novità, pronti a questa nuova ed attesissima stagione?