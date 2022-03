Elettra Lamborghini: notizia meravigliosa che riguarda la famosa cantante

Una vera e propria notizia riguarda la splendida Elettra Lamborghini: non era mai successo prima d’ora, davvero imperdibile.

Sembrerebbe che questo sia proprio l’anno della grandi novità per Elettra Lamborghini. Non soltanto, come svelato dalla diretta interessata sui social, la cantante è pronta ad addolcire la Pasqua degli italiani con delle uova super incredibili, ma sarà la protagonista di qualcosa davvero di clamoroso.

Se come cantante Elettra Lamborghini è davvero superlativa, vi anticipiamo che molto presto l’apprezzeremo anche in nuove vesti. Ed anche in esse confermerà la sua incredibile forza. A lanciare la clamorosa indiscrezione, è stato proprio Davide Maggio qualche ora fa. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la splendida voce di tantissimi singoli possa iniziare a muovere i passi anche in un altro ambito lavorativo, che senza alcun dubbio le porterà tantissimo successo. Una notizia davvero meravigliosa, da come si può chiaramente comprendere. E che fa sobbalzare a tutti di gioia. Bando alle ciance, però: cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Notizia meravigliosa per Elettra Lamborghini: cosa è emerso in queste ore

Proprio recentemente l’abbiamo vista in tv in un ruolo del tutto inedito, ma molto presto sembrerebbe che Elettra Lamborghini sarà nuovamente sul piccolo schermo in una veste clamorosa. A spifferare questa clamorosa indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stato Davide Maggio. Una notizia davvero meravigliosa, ve lo anticipiamo!

Da quanto si apprende, sembrerebbe che la splendida Lamborghini sia stata scelta come conduttrice per un nuovo programma comico che andrà in onda dal mese di Aprile sul canale Nove. A quanto pare, la bellissima cantante non sarà affatto da sola sul palco, ma sarà affiancata da tantissimi comici e personaggi dello spettacolo famosissimi. Al momento, la bella Lamborghini non si è affatto espressa, ma se così dovesse essere sarebbe davvero un grandissimo colpo per lei e la sua carriera.

Com’è cambiata in questi anni?

Oggi è bellissima, ma com’è cambiata in tutti questi anni? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, siamo riusciti a rintracciare un vecchio video che ce la mostra ai tempi di Riccanza. E siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo ammirato la sua bellezza.

Elettra di strada ne ha fatta, ma diciamoci la verità: è tutto meritato!