Attualmente Francesco Arca è felicemente impegnato con Irene Capuano, ma che fine ha fatto la sua ex fidanzata dei tempi di Uomini e Donne?

Siete pronti ad una nuova puntata di Fosca Innocenti? Iniziata qualche settimana fa, la serie tv con Vanessa Incontrada si accinge a salutare il pubblico di Canale 5. Proprio tra qualche ora, infatti, andrà in onda la quarta ed ultima puntata.

Con protagonisti indiscussi Vanessa Incontrada, Francesco Arca e tantissimi altri straordinari attori, Fosca Innocenti ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno, tanto è vero che le quattro puntate andate in onda in queste quattro settimane sono state qualcosa di pazzesco. Ciascun attore ha interpretato alla grande il suo personaggio. E ha saputo confermare la propria straordinarietà. L’ha saputo fare, ad esempio, la bella Fosca, ma anche Cosimo. A proposito di Francesca Arca, vi ricordate chi è stata la sua scelta a Uomini e Donne? Nel programma di Maria De Filippi, infatti, il simpaticissimo attore fiorentino ha trovato l’amore, ma che fine ha fatto oggi la ex fidanzata?

Francesco Arca, che fine ha fatto la sua ex fidanzata scelta a Uomini e Donne?

Oggi Francesco Arca è un attore amatissimo, ma sappiamo benissimo che il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2005 con il reality ‘Volere volare’. Dopo la sua prima apparizione televisiva, Maria De Filippi lo scelse come tronista di Uomini e Donne. E, terminato i mesi a disposizione per trovare l’anima gemella, fece ricadere la sua scelta su una giovanissima e splendida ragazza. Stiamo parlando proprio di lei: Carla Velli! Sono trascorsi anni da quel momento, ma che fine ha fatto oggi?

Appurato che la sua storia d’amore con Carla Velli non andò affatto a buon fine e che oggi Francesco Arca è felicemente innamorato della sua Irene e dei suoi figli, siete curiosi di sapere che fine ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sul suo conto sono minime. Salutato per sempre il mondo dello spettacolo, Carla è divenuta mamma, ma qualche anno fa ha affrontato un momento davvero difficile: la morte del suo ex compagno, nonché padre di suo figlio.

Vi piacevano come coppia Francesco e Carla?