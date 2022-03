Gf Vip, la concorrente racconta: “Con la chirurgia mi stavo deformando”, la confessione della protagonista del reality show.

Ci siamo! Ormai manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip. L’edizione più lunga di sempre terminerà tra dieci giorni, lunedì 10 marzo 2022. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Ipotizzarlo è davvero difficile: di grandi protagonisti, in questa edizione, ce ne sono tantissimi. E proprio una di loro, nel corso di questi mesi, si è lasciata andare ad una confessione molto intima, raccontando il suo particolare rapporto con la chirurgia.

Durante una chiacchierata con un coinquilino, la concorrente ha spiegato che, a causa dell’eccessivo ricordo alla chirurgia estetica, si stava “rovinando”. Per questo motivo ha deciso di fare un passo indietro. In seguito le sue parole.

“Rifacevo le labbra e diventavo brutta”: la concorrente del GF Vip racconta il suo rapporto con la chirurgia

Una confessione toccante, quella di Sophie Codegoni al GF Vip. Nel corso dei sei mesi nella casa più spiata della tv, l’ex tronista di Uomini e Donne si è messa a nudo completamente, facendosi conoscere dal pubblico a 360 gradi. Una donna forte e determinata, nonostante la giovanissima età, senza peli sulla lingua e disposta a tutto per difendere i suoi affetti. E Sophie ha dimostrato di essere molto schietta anche in merito al discorso chirurgia estetica.

Diversi mesi fa, confidandosi con Andrea Casalino, la Codegoni ha spiegato di aver ricevuto, in passato, tantissime critiche per le sue labbra rifatte. “I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando, rifacevo le labbra e diventavo brutta. Mi stavo deformando“. Nonostante le parole di tutti, Sophie ammette di non aver ascoltato nessuno ma di aver iniziato a fare passi indietro quando lei stessa si è resa conto che tutti quegli interventi non erano necessari: “Me l’hanno detto per anni e me ne sono sbattuta. Finche ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto ma perché? Togliamole e vediamo. Però è una cosa che, secondo me, ti deve arrivare da sola”.

Ricordiamo che Sophie, dopo aver superato ben due televoti ieri sera, è ancora in lizza per conquistare un posto in finale. Riuscirà ad arrivare all’ultima attesissima puntata? Noi glielo auguriamo!