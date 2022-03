GF Vip, “Questa roba mi fa veramente inc******”: Manila Nazzaro contro Jessica Selassié; la frase della principessa non è andata giù all’ex Miss Italia.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip 6. L’edizione più lunga della storia del reality show si concluderà lunedì 14 marzo e, fino a quel giorno, l’atmosfera in casa sarà incandescente. Come sempre, infatti, nelle ultime settimane saltano le alleanze, complici anche le nomination e le catene di salvataggio, che diventano sempre più complicate. Proprio ieri sera, dopo la puntata, è successo di tutto.

I malumori subito dopo la diretta sono stati tantissimi, anche tra concorrenti che finora sono stati ‘alleati’. È il caso di Manila Nazzaro, che nelle ultime settimane è sempre stata vicina alle sorelle Selassié. Ieri sera, però, non ha esitato a criticare alcune frasi, in particolare di Jessica. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Manila Nazzaro contro Jessica Selassié: la frase della principessa non è piaciuta

Un post puntata turbolento, quello di ieri sera al GF Vip. La finalissima del reality si avvicina e in casa è sempre più un “tutti contro tutti”. Dopo la puntata, anche Manila Nazzaro ha avuto qualcosa da ridire. Chiacchierano con Delia Duran e Davide Silvestri, l’ex Miss Italia ha criticato alcune dichiarazioni della principessa Jessica Selassié. A Manila ha dato fastidio che Jessica abbia detto che se lei e Lulù andassero in finale avrebbero più possibilità di vincere il montepremi, avendo loro bisogno di soldi. Una frase che non è piaciuta a Manila: “Ho bloccato subito Jessica e le ho detto non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca****e”. L’ex Miss Italia spiega che tutti lì hanno bisogno di soldi, altrimenti non sarebbero lì: “Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? “

“Adesso maschero tutti, siete pronti?”, è stata la replica di Davide Silvestri. Una frecciatina che sembra rivolta, anche questa, alle principesse. In puntata, infatti, l’attore ha litigato con Lulù, mentre Jessica lo ha nominato.

Al televoto, fino a lunedì, ci sono proprio Davide, Jessica e Miriana Trevisan. Un televoto accesissimo, dall’esito davvero incerto. Chi riuscirà a continuare il suo percorso nella casa? Non ci resta che attendere lunedì sera per scoprire tutto quello che accadrà. Voi per chi farete il tifo?