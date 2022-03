GF Vip, Sophie sbugiarda Miriana e racconta tutto: “Ha agito di strategia”

Dopo l’eliminazione di Alessandro Basciano al televoto flash di lunedì scorso, Sophie ha raccontato a Soleil la verità su Miriana.

Manca sempre meno alla finale del GF Vip e nella casa è iniziato il classico ‘tutti contro tutti’ che abbiamo visto quasi sempre anche nelle precedenti edizioni. Perfino tra le sorelle Selassié sta emergendo una certa acredine e ciascun concorrente sa di potersi aspettare di tutto da chiunque.

Ad innalzare il livello di tensione in queste ultime settimane di gioco è sicuramente anche il rischio di essere eliminati dal televoto flash. Lunedì scorso, ad esempio, dopo l’uscita di Nathaly Caldonazzo, anche Alessandro Basciano ha dovuto abbandonare la casa.

A trascinare il 31enne genovese al televoto è stata Miriana Trevisan, alla quale toccava scegliere uno dei concorrente con cui scontrarsi al televoto oltre a Sophie Codegoni ed Antonio Medugno. La showgirl ha deciso di nominare Alessandro, risultato il meno salvato.

Dallo studio, Sonia Bruganelli ha chiesto alla gieffina come mai non avesse trascinato al televoto Soleil, sua nemica giurata, invece di Basciano (tra l’altro fidanzato con una delle sue migliori amiche al GF). L’opinionista ha domandato se si trattasse di strategia visto che contro Soleil sarebbe stato più difficile vincere.

La Trevisan ha risposto: “No nessuna strategia, potevo agire di testa e invece ho giocato col cuore. Ho scelto di non votare per Sole perché lei è qui da 5 mesi. Ho preferito votare per qualcuno che è arrivato dopo”.

Dopo la puntata, però, Miriana avrebbe confessato proprio a Sophie il vero motivo della sua scelta.

GF Vip, “Per questo motivo ha puntato subito Ale”: Sophie rivela cosa le ha detto Miriana

Come riporta Biccy, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dell’episodio con Soleil ed ha rivelato che la Trevisan avrebbe attuato una strategia scegliendo Basciano per salvare sé stessa e Sophie: “Mi ha confidato che l’ha fatto per me e lei. Perché lei mi ha detto ‘se possiamo giocare di strategia io lo faccio. Se io avessi scelto Soleil era un pericolo molto più alto sia per me che per te. Con Ale eravamo tutte più al sicuro. Mi spiaceva separarti da Ale, ma almeno eravamo salve. Ho tutelato noi andando al televoto con chi è meno forte’”.

Sophie ha ammesso di capire il comportamento dell’amica: “Poi le è dispiaciuto perché Ale le sta simpatico, però ha agito di strategia per tutelare me e lei e capisco il suo ragionamento. Secondo lei tu non saresti mai uscita e nemmeno Antonio, che aveva appena superato una votazione con lei e Nathaly. Per questo motivo ha puntato subito su Ale“.

Voi al posto di Miriana cosa avreste fatto?