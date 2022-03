Isola dei Famosi, da non crederci: ci sarà anche lui tra i concorrenti

Tra i possibili concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essersi propri lui: da non crederci, incredibile.

Manca pochissimo all’arrivo de L’Isola dei famosi! La data di inizio, sia chiaro, non è stata ancora svelata, eppure sembrerebbe che sia questione di settimane, se non di giorni!

Al timone di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la seconda di Mediaset, ci sarà nuovamente lei: la splendida Ilary Blasi! Regina della spontaneità, la conduttrice si è confermata davvero perfetta per la conduzione dell’adventure reality. E il pubblico italiano l’ha richiesta a gran voce. Confermato, a quanto pare, il ruolo dell’inviato. Ancora incerti, invece, quelli dei due opinionisti. E del cast, infine, cosa sappiamo? Anche di questo, infatti, non è stato ancora svelato nulla. In queste ultime ore, però, TV Blog ha lanciato un’indiscrezione davvero clamorosa. Da quanto si apprende, sembrerebbe che tra i concorrenti di questa edizione possa esserci uno sportivo amatissimo con la sua bella moglie.

L’isola dei famosi, indiscrezione bomba: tra i concorrenti ci sarà anche lui

Il cast di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi, come dicevamo poco fa, non è stato ancora svelato. Eppure, in queste ultime settimane sono state davvero tantissime le indiscrezioni che sono iniziate a circolare sui suoi papabili concorrenti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di alcuni parenti ‘strettissimi’ di Belen Rodriguez oppure un’amata showgirl italiana insieme al suo fidanzato. A quanto pare, però, sembrerebbe che i colpi di scena non siano affatto terminati qui.

Da quanto si legge da TV Blog, infatti, sembrerebbe che nella rosa dei concorrenti possa esserci un amato sportivo italiano, già concorrente di un altro famoso e seguito reality di Canale 5, insieme a sua moglie. Di chi parliamo? Semplicissimo: di Clemente Russo e sua moglie Laura! Come ricorderete, il giovane pugile campano aveva già preso parte al GF nel 2015, ma era stato espulso dopo una frase rivolto a Bosco. A distanza di anni, però, sembrerebbe che il simpaticissimo Russo sia pronto a rimettersi nuovamente alla prova nelle vesti di naufrago. E che stavolta non sia affatto da solo!

Se l’indiscrezione si dovesse dimostrare reale, vi piacerebbe come idea?